Key Account Manager (50%) - Stockholm (konsultuppdrag via Poolia)
2025-11-10
Uppdragsperiod: 1 december 2025 - 30 juni 2026 (möjlighet till förlängning)
Omfattning: 50% (ca 4 timmar/dag)
Placering: Fältbaserat, utgår från StockholmsområdetPubliceringsdatum2025-11-10Om tjänsten
Vi söker en engagerad och självgående Key Account Manager (50%) för ett konsultuppdrag inom läkemedelsbranschen. Rollen innebär att du arbetar med en etablerad produkt inom området KOL (COPD) och bidrar till att stärka närvaron i primärvården genom utbildande möten och värdeskapande kunddialoger.
Du kommer att spela en viktig roll i att öka medvetenheten om behandlingar inom respiratoriska sjukdomar och samarbeta nära hälso- och sjukvården i Stockholmsregionen. Uppdraget passar dig som trivs i en fältbaserad roll, har god kommunikationsförmåga och ett genuint intresse för vård och hälsa.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som Key Account Manager kommer du att:
• Genomföra 3-4 fysiska och/eller digitala produktinformationsmöten per vecka med primärvårdsaktörer i regionen
• Identifiera och driva affärsmöjligheter samt skapa skräddarsydda värdeerbjudanden utifrån kundens behov
• Samarbeta tvärfunktionellt med kollegor inom medicin, marknad och marknadstillgång för att säkerställa samordnad och compliant kommunikation
• Bidra till utvecklingen av långsiktiga kundrelationer och ökad kännedom om produktområdet
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen eller motsvarande inom kommersiell eller medicinsk inriktning
• Erfarenhet från läkemedelsbranschen, primärvården eller medtech är meriterande
• Gärna erfarenhet av försäljning mot primärvården, med fokus på kundnöjdhet och integritet
• Förmåga att förstå och kommunicera vetenskaplig information och hälsoekonomiska data
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• LIF-certifiering eller bakgrund som läkare, sjuksköterska, farmaceut eller tandläkare
• Körkort B
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är kommunikativ, engagerad, självgående och har en positiv, lösningsorienterad inställning.
Intresserad?
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag - dock senast 20 november 2025.
Vi ser fram emot din ansökan!
Detta är ett konsultuppdrag via Poolia, där du blir anställd av oss och arbetar på uppdrag hos ett ledande globalt life science-företag.
Bakgrundskontroll samt alkohol- och drogtest genomförs innan anställning.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74811".
Detta är ett deltidsjobb.
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Cecilia Östling cecilia.ostling@poolia.se Jobbnummer
9596788