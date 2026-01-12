Key Account Manager - Kontraktstillverkning/Private Label till Clemondo AB
Clemondo AB / Säljarjobb / Helsingborg Visa alla säljarjobb i Helsingborg
2026-01-12
Som Key Account Manager hos Clemondo får du en central och strategiskt viktig roll med initialt fokus på kontraktstillverkning och private label-affärer. Du ansvarar för att utveckla och fördjupa relationerna med några av våra viktigaste kunder och agerar som en långsiktig, affärsmässig och analytisk partner.
I rollen driver du affären ur ett helhetsperspektiv - från kundstrategi och affärsmodellering till komplexa förhandlingar och tvärfunktionellt samarbete internt. Du representerar Clemondos strategiska agenda gentemot kund och fungerar som en affärsrådgivare på flera nivåer hos kundens organisation.
Rollen är både strategisk och operativ och innebär att du aktivt formar och utvecklar affärer med hög komplexitet. Samtidigt bidrar du till Clemondos långsiktiga tillväxt genom att successivt bredda ditt kommersiella ansvar och engagera dig i affärsutveckling som spänner över fler delar av organisationen.
Vad vi söker hos dig
Vi söker dig som drivs av att bygga långsiktiga affärsrelationer i komplexa B2B-miljöer och som motiveras av att skapa hållbart affärsvärde - både för kund och för bolaget.
Du har en tydlig strategisk höjd, ett analytiskt arbetssätt och en professionell pondus i dialog med beslutsfattare. Du är trygg i komplexa miljöer där affärer ofta är långsiktiga, volymdrivna och kräver nära samarbete mellan kund och leverantör.
Som person är du förtroendeingivande, relationsstark och utvecklingsdriven. Du är strukturerad, datadriven och professionell i både förberedelser och genomförande, och trivs i rollen som samlande kraft i tvärfunktionella samarbeten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
* Utveckla och äga långsiktiga kundstrategier baserade på kundens affärsmodell, marknad och framtida behov.
* Skapa och driva fleråriga affärsplaner med tydliga tillväxt-, lönsamhets- och partnerskapsmål.
* Utveckla kundspecifika affärsmodeller som optimerar värde, effektivitet och konkurrenskraft för båda parter.
* Leda komplexa förhandlingar kring avtal, prisstrukturer, volymer och långsiktiga samarbeten.
* Bygga och vidareutveckla relationer med beslutsfattare på flera nivåer hos kund.
* Identifiera nya affärsmöjligheter och expansionsinitiativ, både inom befintliga affärer och i ett bredare affärsperspektiv.
* Leda och koordinera tvärfunktionella kundteam och säkerställa alignment mellan kommersiella, operativa och utvecklingsrelaterade funktioner.
* Arbeta insikts- och datadrivet med affärsanalys, prognoser, portföljstyrning och riskbedömning.
Grundläggande krav
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* Gedigen erfarenhet av strategiskt kundansvar i komplexa B2B-miljöer.
* Dokumenterad förmåga att utveckla och förvalta fleråriga affärsrelationer.
* Erfarenhet av avancerade förhandlingar och större affärscase.
* God affärsekonomisk förståelse och vana att arbeta med analys, kalkyler och beslutsunderlag.
* Förmåga att leda och koordinera tvärfunktionella samarbeten med fokus på långsiktigt värdeskapande.
* Svenska och Engelska obehindrat i tal och skrift
* B-körkort
Meriterande
* Erfarenhet av kontraktstillverkning, private label eller närliggande affärsmodeller.
* Erfarenhet av långsiktiga volymaffärer med hög komplexitet.
* Vana att arbeta nära produktion, supply chain eller produktutveckling i kundaffären.
Vi ser det som meriterande om du har potential och ambition att på sikt ta ett bredare kommersiellt ansvar och spela en aktiv roll i bolagets fortsatta tillväxt och affärsutveckling, även utanför private label-affären.
Vad vi erbjuder
Hos Clemondo blir du en del av ett bolag med starka varumärken, tydliga tillväxtambitioner och ett långsiktigt perspektiv. Vi erbjuder en professionell och affärsnära miljö där du får stort förtroende, tydligt mandat och möjlighet att utvecklas i takt med verksamheten.
Som Key Account Manager blir du en nyckelspelare i Clemondos kommersiella utveckling - initialt med fokus på komplexa kundaffärer och över tid i ett bredare affärsstrategiskt sammanhang.Publiceringsdatum2026-01-12Övrig information
Placering: Helsingborg eller Lammhult, med möjlighet till hybridarbete.
Resor: Regelbundna resor inom Norden ingår i rollen. Så ansöker du
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Pernilla Nicklasson, HR-ansvarig.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdagen är 1 februari.
Observera att annonsen kan tas ner tidigare då vi arbetar med ett löpande urval.
Vi ser framemot din ansökan.
För en renare värld
På Clemondo är vår vision att skapa en renare och mer hållbar värld. Med effektiva helhetslösningar inom hygien, rengöring och hållbarhet gör vi det lätt för våra kunder att göra rätt - oavsett om det handlar om kemikaliehantering, dosering eller arbetsmiljö.
Erfarenhet du kan lita på
Vi har sysslat med rengöringslösningar sedan 1958. Det innebär att vi har 70 år av erfarenhet och fått massa kunskap på vägen. På Clemondo använder vi vår expertis för att hjälpa våra kunder utveckla sin hållbarhetsaffär. Med våra produkter och tjänster finns vi vid din sida som en stabil och kunnig partner som tar din verksamhet ett steg närmre framtiden. Vi gör det lätt att göra rätt.
Kvalitet från Helsingborg
Alla våra produkter tillverkas i Sverige, i vår fabrik i Helsingborg. Det innebär kortare transporter och vi är stolta över vår leveranssäkerhet. När du väljer Clemondo stödjer du lokal produktion av kvalitet och bidrar till en renare framtid - med omtanke för både människor och miljö
Vi gör det lätt att göra rätt - från produktval till hållbara helhetslösningar. Med omtanke och kunskap hjälper vi våra kunder att skapa en trygg arbetsmiljö och bidra till en renare framtid. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clemondo AB
(org.nr 556067-5505), http://www.clemondo.se Kontakt
HR-Ansvarig
Pernilla Nicklasson pernilla.nicklasson@clemondo.se 0729-88 95 07 Jobbnummer
9679392