Key Account Manager - Kommersiella fastigheter
Heex AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-12-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Heex AB i Göteborg
, Eskilstuna
, Västerås
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Key Account Manager - Kommersiella fastigheter
Är du en relationsskapande säljare som brinner för att utveckla affärer och skapa långsiktigt kundvärde? Vill du arbeta i en expansiv verksamhet där du får stort inflytande och kan bidra direkt till företagets tillväxt? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
Om rollen
Som Key Account Manager ansvarar du för att driva försäljning, utveckla kundrelationer och skapa lönsamma affärer inom segmentet kommersiella fastigheter, exempelvis kontor, lokaler och servicefastigheter. Du arbetar proaktivt med både befintliga kunder och nya affärsmöjligheter och leder hela säljprocessen från första kontakt till signerat avtal.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Identifiera kundbehov och presentera värdeskapande fastighetslösningar
Driva försäljningsdialoger och förhandla avtal
Bygga och vårda långsiktiga relationer med beslutsfattare
Säkerställa hög kundnöjdhet i nära samarbete med interna team
Bidra till företagets expansion genom aktiv prospektering
Resor inom regionen förekommer, tjänstebil ingår
Vem är du?
Du är affärsdriven, nyfiken och trivs i en roll där du får kombinera relationsbyggande med strategiskt försäljningsarbete. Du har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna mot fastighets-, service- eller kontorssektorn eller har på annat sätt byggt upp en god förståelse för kundernas behov.
Du utmärker dig genom att:
Driva affärer självständigt från start till mål
Skapa förtroende och långsiktiga relationer
Tänka lösningsorienterat och se affärsmöjligheter
Trivas i en miljö med högt tempo och stark kundfokus
Företaget erbjuder
En fri och utvecklande roll med stort ansvar
En kultur som uppmuntrar initiativ, affärsmannaskap och samarbete
Möjlighet att påverka både din egen och företagets utveckling
Fast lön + provision samt tjänstebil
Goda karriärmöjligheter i en växande organisationPubliceringsdatum2025-12-23Så ansöker du
Vi går igenom ansökningar löpande fram till sista ansökningsdag 31 januari 2026. Vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henrik Nordh, henrik.nordh@heex.se
. Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heex AB
(org.nr 559530-1580) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9661990