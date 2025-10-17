Kemist till Laboratoriemedicin Klinisk kemi, Centralsjukhuset Karlstad
Laboratoriemedicin Värmland söker en engagerad sjukhuskemist.
Hos oss får du arbeta med varierande arbetsuppgifter i en trevlig arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
Din arbetsplats
Laboratoriemedicin Värmland bedriver verksamhet i hela länet och består av fyra medicinska specialiteter; Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk patologi och Transfusionsmedicin. Vi är idag cirka 300 medarbetare i vår ackrediterade verksamhet och har uppdraget att med hög servicekvalitet erbjuda provtagning, preparera och analysera prover samt producera kvalitetssäkrade analysresultat, diagnoser och diagnosunderlag.
Att arbeta inom Laboratoriemedicin Värmland innebär att du får varierande och stimulerande arbetsuppgifter. Det finns även utvecklingsmöjligheter över disciplingränserna, det sker alltid efter behov och i dialog med medarbetaren samt med en gedigen upplärning. Vi är en trevlig arbetsplats med god arbetsmiljö där vi arbetar mot tydliga mål i ett lärande arbetsklimat. Nya idéer är alltid välkomna och tillsammans arbetar vi för att utveckla vår verksamhet.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innefattar att säkerställa den dagliga analysverksamheten av kliniska prover inom område specialkemi och att bidra till att laboratoriets behov och mål uppnås.
Du kommer att arbeta i ett team med två andra kemister och i nära samarbete med biomedicinska analytiker och läkare. Fokus kommer att ligga på övervakning och uppföljning av analysmetoder, utveckling och validering av nya analysmetoder, felsökning, utvecklingsprojekt, upphandling samt att ge stöd till verksamheten.
Vanligt förekommande analysmetoder inkluderar LC-MS/MS, HPLC-UV/VIS, GC-FID och immunokemiska metoder.
En stor del av arbetsuppgifterna är att ansvara för styrande dokument vilket förutsätter mycket goda kunskaper i svenska språket.
Tjänsten passar dig som trivs med varierande arbetsuppgifter och som gärna lär sig nya saker.
Dina kunskaper och kompetenser
Du bör ha utbildning med inriktning kemi/biokemi, civilingenjör eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har kunskaper inom statistik och kvalitetskontroll samt erfarenhet av att arbeta med avancerad laboratorieutrustning och mjukvara, där din analytiska förmåga av metodutveckling gör dig till en värdefull resurs.
Att ha arbetat i en ackrediterad verksamhet är meriterande. Ett positivt och pedagogiskt bemötande gentemot såväl kunder som kollegor är en viktig egenskap. Du fungerar bra både i situationer där du kan arbeta självständigt likaväl som i grupp. Du är också engagerad i att utveckla laboratoriets roll i vårdkedjan. Tjänsten går att utveckla och utforma utifrån din kompetens. Resor förekommer i tjänsten vilket förutsätter B-körkort.
Urval och intervjuer kan ske löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
