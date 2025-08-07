Kemist/farmaceut till radiokemiverksamhet, medicinsk strålningsfysik
Region Östergötland / Kemistjobb / Linköping Visa alla kemistjobb i Linköping
Region Östergötland är en arbetsplats med fokus på högspecialiserad vård, undervisning, utveckling och forskning.
Medicinsk strålningsfysik med drygt 30 anställda bedriver verksamhet inom områdena strålterapi, röntgen, MR, nuklearmedicin, strålsäkerhet och högteknologisk PET-radiofarmakaproduktion vid regionens cyklotronanläggning. Anläggningen togs i drift sommaren 2018 och producerar idag Fluor-18- och Gallium-68-märkt radiofarmaka. Cyklotronenheten försörjer både PET-verksamheten på Röntgenkliniken universitetsjukhuset Linköping och på Röntgenkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Region Jönköpings län med PET-radiofarmaka. Som anställd på medicinsk strålningsfysik kan du förvänta dig en välkomnande attityd, en engagerad medarbetargrupp och kul på jobbet.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett spännande och stimulerande jobb där du kommer att arbeta i ett team med god sammanhållning. Huvuduppgiften är att vara involverad i daglig rutinproduktion och kvalitets-kontroll av radioaktiva läkemedel för diagnos av sjukdomar. Cyklotronenheten är en GMP certifierad verksamhet vilket innebär tydlig och strikt dokumentation av alla arbetsmoment. Ytterligare uppgifter är att bidra i metodutveckling, inköp och inventering av förbrukningsmateriel, underhåll, utredningar av avvikelser och tillse att vårt kvalitetssystem upprätthålls. På grund av radiofarmaceutiska produkters korta hållbarhet och regionens behov så kommer arbetet ofta innebära en tidig start på din arbetsdag.
GMP- Good Manufacturing Practice
Om dig
Vi söker dig som är farmaceut, kemist, biomedicinsk analytiker eller har motsvarande teknisk- eller naturvetenskaplig grundutbildning. Ytterligare praktisk erfarenhet inom områden relaterade till laboratorier, renrum och arbete med GMP-baserade kvalitetsledningssystem kommer att ses som meriterande. Du ska kunna formulera dig väl på engelska och svenska i tal och skrift.
Som person har du god samarbetsförmåga, du har lätt att anpassa dig till nya omständigheter, du är tillmötesgående, har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du är strukturerad, kan arbeta självständigt och driva ditt arbete vidare på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar. Du är lyhörd och flexibel.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1111". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Medicinsk strålningsfysik Kontakt
Sektionschef Mostafa Afshar 010-1039340. Jobbnummer
9449967