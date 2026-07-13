Kemikaliestrateg till miljöförvaltningen
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2026-07-13
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Vill du vara med och skapa ett miljövänligare Helsingborg? Nu söker vi en kemikaliestrateg som vill driva, samordna och utveckla stadens arbete med att minska kemikaliebelastningen på miljön och människors hälsa – tillsammans med engagerade kollegor och samarbetspartners. Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Miljöförvaltningen är en arbetsplats där din insats gör skillnad för både stadens invånare, företagare och vår miljö. Vi är runt 80 medarbetare som arbetar för god hälsa, säkra livsmedel och en miljömässigt hållbar utveckling. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt för Helsingborgs verksamheter och enkelt att leva hållbart i staden. Målet är en hög livskvalitet för alla, inom planetens gränser.
Du blir del av avdelningen för miljöstrategi och uppföljning. Avdelningen driver på, utvecklar och följer upp stadens miljö- och klimatarbete. Tillsammans arbetar vi med strategier, samordning och konkreta insatser som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling i Helsingborg.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vara vår samordnare för stadens kemikaliearbete. Helsingborg har genomfört en kartläggning som visar att staden behöver ett mer systematiskt och strategiskt arbete med kemikaliefrågor. Nu inrättar vi en ny roll som ska leda det arbetet framåt.
I rollen ansvarar du bland annat för att:
Ta fram och implementera styrdokument för stadens kemikaliearbete
Införa och förvalta ett stadsövergripande kemikaliehanteringsprogram
Samordna och ge strategisk vägledning kring kommunens hantering och användning av kemikalier
Genomföra utbildningsinsatser och ta fram rutiner för säker kemikaliehantering.
Stödja stadens förvaltningar i kemikaliefrågor, exempelvis inom skola, drift och skötsel, bygg och anläggning samt rengöring och städning
Stödja de kommunala bolagen i CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) avseende kemikalier
Ge kunskapsstöd till inköpsenhetens hållbarhetsstrateger vid upphandlingar, kravställningar och avtalsuppföljning
Samarbeta med miljö- och hälsoskydds handläggare och bidra med kemikompetens vid tillsyn
Bevaka kemikalielagstiftning och säkerställa efterlevnad
Sprida kunskap om kemikaliers inverkan på miljön och människors hälsa, både inom organisationen och till allmänheten
Skriva remissyttranden inom kemikalieområdet
En stor del av arbetet sker i samverkan med andra förvaltningar och bolag i staden. Rollen innebär att du både arbetar strategiskt och operativt.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag med möjlighet att bygga upp och forma en helt ny roll i staden. Du får härliga kollegor som brinner för miljö och hållbarhet. Vi arbetar flexibelt och aktivitetsbaserat med kontor i Oceanhamnen, Jordbodalen och Malmö. Vi värdesätter balansen mellan arbete och fritid och erbjuder flextid, delvis platsoberoende arbete, upp till 3 000 kronor per år i friskvårdsbidrag, möjlighet att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar med mera.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskole- eller universitetsutbildning inom miljö- eller naturvetenskap med bred kunskap inom kemi, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har grundläggande förståelse för kemikalielagstiftning och regelverket inom kemikalieområdet. Det är meriterande om du har utbildning inom ekotoxikologi eller miljökemi.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
Strategiskt arbete med kemikaliefrågor i företag eller offentlig verksamhet
Att omsätta kemikalielagstiftning, exempelvis REACH och CLP, i praktiska krav och arbetssätt
Arbete med kemikaliehanteringsprogram och digitala uppföljningsverktyg
Projektledning och förändringsledning
För att trivas i rollen behöver du vara självgående, strukturerad och ha god förmåga att samarbeta och driva frågor framåt. Du är trygg i att växla mellan strategiska perspektiv och operativt arbete. Du har pedagogiska och kommunikativa färdigheter och är skicklig på att uttrycka dig professionellt i både tal och skrift på svenska. Du besitter digitala färdigheter och har förståelse för uppföljning och datahantering.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Vårt urval till intervju kommer att göras löpande, så du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt.
Innan en anställning på Miljöförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag, i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Aktuellt lönespann för tjänsten är 40 000–48 000 kr/mån. Individuell lönesättning tillämpas.
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor. Om du saknar svar från oss, kontrollera skräpposten då mejl ibland sorteras dit.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7641". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Avdelningschef
Åsa Kjellsdotter (tillgänglig från den 4/8) asa.kjellsdotter@helsingborg.se +4642104451 Jobbnummer
10001183