Kemikaliehandläggare/ handläggare arbetsmiljö
Försvarsmakten / Kemistjobb / Skövde Visa alla kemistjobb i Skövde
2026-06-26
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Vill du också arbeta i en miljö där du blir en betydelsefull länk i en samhällsviktig verksamhet? Vill du påverka och bidra till Sveriges säkerhet och att vi kan fortsätta leva i ett demokratiskt land? I Försvarsmakten gör alla våra medarbetare skillnad för Sverige varje dag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Kemikaliehandläggare handlägger och samordnar du P4 kemikaliehantering. Du kommer även arbeta med andra frågor inom arbetsmiljö, huvudsakliga arbetsuppgiften är kemikalihandläggare.
Ansvara för arméns kemikaliehanteringssystem för förbandet samt leda och samordna P4 kemikaliehantering. Du stödjer chefer, kemikalieombud och andra funktioner i kemikaliehanteringsarbetet, t ex med riskutredningsarbete, förvalta/utveckla kemikaliehanteringssystemet med mera. Samordna och tillsammans med andra kunniga inom ämnet genomföra utbildning inom kemikaliehantering (t ex chefers arbetsmiljöansvar inom området, användning av kemikaliehanteringssystemet etc). Ansvara för att upprätta samt stödja vid framtagande av rutiner och styrande dokument inom kemikalieområdet på P4. I övrigt kommer du medverka i HR funktionens övriga uppgifter som handläggare. Du kommer även vara en del i verksamhetssäkerhetsfunktion, där du tillsammans med andra stödjer och styr verksamheten.
KRAVPubliceringsdatum2026-06-26Kvalifikationer
Godkänd gymnasieexamen
Körkort lägst klass B för manuell växellåda
Erfarenhet från kemikaliehanteringDina personliga egenskaper
Som kemikaliehandläggare och handläggare inom arbetsmiljö är det viktigt att du har lätt för att samarbeta med andra och är serviceinriktad. Du skall trivas med att samordnande roll. För att lösa dina uppgifter på ett bra sätt behöver du dessutom vara strukturerad, självgående och initiativtagande. Du skall med väl avvägda sammanfattningar kunna vägleda chefen i dennes beslutsfattande. I uppdraget ingår arbete i kontorsmiljö men även att delta och stödja förband vid övningar som kan ske på kvällar och helger.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Genomförd värnplikt eller militär grundutbildning
Militärt förarbevis
Kännedom om Försvarsmaktens styrdokument
Kännedom om FM kemikaliehantering
Utbildning inom brandfarliga varor och/eller miljölagstiftning kopplat till kemikalier
Erfarenhet av arbete i FM stödsystem som Microsoft Office, VIDAR och PRIO
Eftergymnasial utbildning inom arbetsmiljö eller inom annat område som arbetsgivaren anser är likvärdig
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se)Övrig information
Befattningen är placerad vid HR-avdelningen i Skövde.
Anställningen är en civil särskild visstidsanställning på heltid, t o m maj 2027, med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Upplysningar om befattningen lämnas av sektionschef Casandra Axelsson, nås via växeln 010-826 50 00 (tillgänglig fr o m 260727)
Fackliga representanter: Annelee Karlström SACO-F, Britt Dahlman Försvarsförbundet, Crister Florin SEKO-F och Niclas Sköld Officersförbundet - alla nås via växeln på 010-826 50 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-03. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev. I brevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Betyg och intyg skall kunna lämnas under eventuell antagningsprocess för att styrka utbildningar och behörigheter.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Skaraborgs regemente, P 4 har verksamhet från Älvdalen i norr till Remmene i söder. Ledningen sitter i Skövde där huvuddelen av värnpliktsutbildningen sker. Regementets uppgift är att rekrytera och utbilda värnpliktiga och personal till två pansarbataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. P 4 ansvarar också för en brigadstab som vid kris och krig ska leda stora delar av arméns förband. Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/p4
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
541 29 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9981083