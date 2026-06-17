Kemi- och matematiklärare på folkhögskola
Västra Götalandsregionen / Gymnasielärarjobb / Tjörn Visa alla gymnasielärarjobb i Tjörn
2026-06-17
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Västra Götalandsregionen, som är Sveriges största folkhögskolehuvudman, förvaltar sex folkhögskolor, Billströmska, Dalsland, Fristad, Grebbestad, Göteborg och Vara.
Vi bedriver utbildning och folkbildning genom att deltagare kan läsa allmän kurs för att få behörigheter till högre studier eller profilkurs där de kan fördjupa sig i ett specialområde. Det finns ett trettiotal längre kurser att välja mellan. På flertalet av våra skolor samt på förvaltningsnivå driver vi också olika projekt inom en rad områden. Till förvaltningen hör också Validering Väst samt uppdrag VIA som är ett stöd för individer som står längre från arbetsmarknaden. Vi vill skapa möjligheter för individen, och för samhället, genom att arbeta för trygghet, delaktighet och framtidstro. Många säger att deras år på folkhögskolan var deras bästa år i livet. Folkhögskolorna gör skillnad och gör så att människor hittar sin framtid.
Billströmska folkhögskolan med ca 150 studerande erbjuder allmän kurs, med möjlighet att läsa
inriktning mot musik och konst. Vidare finns särskild kurs i form av en musiklinje på
avancerad nivå, naturvetenskapligt basår och vård- och omsorgsutbildning. På skolans internat finns det boende för cirka 90 deltagare. Skolan har också kortkurs- och konferensverksamhet. Sammanlagt är vi cirka 35 anställda som arbetar med undervisning och service.
Beskrivning och arbetsuppgifter
Inför kommande läsår rekryterar Billströmska folkhögskolan naturvetare inom kemi. Du kommer att undervisa i kemi på skolans naturvetenskapliga basår, samt på de allmänna kurserna i naturkunskap och matematik. Du kommer också att vara klassföreståndare och mentor för en klass. Du arbetar nära tillsammans med kollegor i arbetet kring klasserna för att skapa en god studiemiljö, gemenskap och helhet för alla deltagare på skolan. Som lärare på folkhögskola är det viktigt att se, värdesätta och tillvarata varje deltagares egen kunskap.Publiceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
Du är utbildad lärare i de efterfrågade ämnena och med flerårig lärarerfarenhet. Du brinner för bildning och lärande och skapar lust och intresse för dina ämnen och arbetar studiemotiverande. Tillsammans med dina kollegor jobbar du gärna ämnesövergripande och tematiskt. Du är trygg i din yrkesroll, uppskattar mötet med deltagarna, har ett engagemang för målgruppen och arbetsområdet, samt har en god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vem trivs hos oss?
Folkhögskolan är en fri utbildningsform där lärandet och deltagarnas personliga utveckling verkligen står i fokus. Du kommunicerar tydligt och har lätt för att samarbeta med kollegor, deltagare och skolans samarbetspartners. Du är ansvarstagande och har god initiativförmåga.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, 100%. Sista ansökningsdag är 12 juli -26.
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner – det här får du som medarbetare i VGR.Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Stenkyrkovägen 16 (visa karta
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471 93 KÅLLEKÄRR Arbetsplats
Folkhögskoleförvaltningen, Billströmska folkhögskolan Kontakt
Anna Sjunnesson 0706-780767 Jobbnummer
9967381