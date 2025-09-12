Kebni söker en Head of Marketing & Communications
2025-09-12
Kebni är ett högteknologiskt bolag inom försvar och säkerhet.
Med spets inom satellitkommunikation och Inertial Sensing är målet tydligt: att växa internationellt och stärka sin position på kapitalmarknaden. Det är en resa som sträcker sig bortom Sveriges gränser och här spelar kommunikationen en avgörande roll för att positionera Kebni på den globala arenan.
För att lyckas fullt ut vill bolaget nu växla upp kommunikationen.
• "Vi står inför en spännande expansionsfas. Vår teknologi är avancerad, men för att nå fram behöver vi någon som kan översätta det vi gör till budskap som väcker intresse och skapar förtroende. Kommunikation blir helt avgörande för hur vi uppfattas framåt," säger Torbjörn Saxmo, vd på Kebni.
Din framtida utmaning
Som Head of Marketing & Communications blir du navet i Kebnis kommunikation: från varumärkesbyggande och marknadsföring till investerarrelationer och finansiell rapportering. Rollen är strategisk på högsta nivå, med nära samarbete med vd, ledningsgrupp och styrelse, men innebär också att du själv är med och driver arbetet i vardagen.
• "Det här är inte en miljö med stora stödfunktioner. Vi söker en person som ser värdet i att själv vara delaktig i processen, från idé till färdigt resultat. Det är just den kombinationen som gör jobbet så spännande," säger Saxmo.
Kebni verkar i en bransch där tekniken är avancerad och affärerna långsiktiga. Det gör kommunikationen särskilt viktig: att göra det komplexa begripligt och samtidigt tydliggöra affärsnyttan för kunder, investerare och marknaden. Uppdraget omfattar också internkommunikation och employer branding för att bygga engagemang och kultur internt.
• "Vi vet att vi kan leverera på högsta nivå. Nu handlar det om att få fler att se vår potential. Vår nya Head of Marketing & Communications blir nyckelpersonen i det arbetet," fortsätter Saxmo.
En möjlighet att påverka
Med plats i ledningsgruppen och ett brett mandat blir rollen en chans att påverka. Här får du inte bara driva kommunikation, du blir en del av att forma Kebnis framtid. På sikt ingår även att rekrytera en marketing specialist och bygga upp en kommunikationsfunktion som kan växa i takt med bolaget.
• "Vi har tagit viktiga steg, men mycket ligger fortfarande framför oss. För rätt person är det här en möjlighet att vara med och bygga både vårt varumärke och vår internationella position," avslutar Saxmo.
Ansök till tjänsten Head of Marketing & Communications och bidra till Kebnis fortsatta resa.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Utveckla och driva Kebnis övergripande kommunikationsstrategi, från varumärkesbyggande till investerarrelationer.
- Ansvara för bolagets externa kommunikation, inklusive pressmeddelanden, delårsrapporter och investerarpresentationer.
- Skapa och producera innehåll för olika kanaler: digitala plattformar, sociala medier, event och PR.
- Bygga och vårda relationer med analytiker, investerare, media och andra externa intressenter.
- Säkerställa en tydlig och enhetlig varumärkesprofil i all kommunikation.
- Delta i och bidra till ledningsgruppens arbete med strategiska frågor.
- Planera och genomföra mässor och event.
- Driva internkommunikation och employer branding-initiativ.
- Mäta, analysera och optimera kommunikationsinsatser.
Vi söker dig som
Har en kandidatexamen inom marknadsföring, kommunikation, ekonomi eller motsvarande.
- Har erfarenhet av kommunikation och marknadsföring på strategisk nivå, gärna i börsnoterad miljö.
- Är trygg i att växla mellan strategiska frågor och operativt genomförande.
- Kan göra det komplexa begripligt och kommunicera på ett sätt som väcker intresse och förtroende.
- Är en skicklig skribent och kommunikatör, på både svenska och engelska.
- Bygger relationer och trivs i mötet med investerare, analytiker, kunder och media.
- Har en prestigelös inställning och uppskattar en dynamisk miljö där alla bidrar.
Rollen kräver god förståelse för digitala plattformar och verktyg som webbpubliceringssystem, CRM och analys, samt erfarenhet av att mäta och optimera kommunikationsinsatser. Erfarenhet från internationella affärer, försvarsindustrin eller finansmarknaden är meriterande.
Tjänsten är placerad i Karlskoga och innebär regelbundna resor, både inom Sverige och internationellt. Rollen omfattar även personalansvar.
Information och ansökan
I denna rekrytering har Kebni valt att samarbeta med AxÖ Consulting. Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig från AxÖ Consulting, Emma Domare: emma.domare@Axoconsulting.se eller tfn: 072-398 02 67.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, då urval sker löpande.
Observera att en bakgrundskontroll kan förekomma för slutkandidater. Bakgrundskontrollen syftar till att verifiera arbets- och utbildningshistorik samt andra relevanta uppgifter, och bidrar till att upprätthålla hög integritet och trovärdighet i vår rekryteringsprocess.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
