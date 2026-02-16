KBT-terapeut till Achima Växjö vårdcentral - tidsbegränsat uppdrag
Kuratorjobb
2026-02-16
Söker du ett meningsfullt uppdrag där din kompetens inom KBT verkligen gör skillnad?
Vi har just nu ett tillfälligt behov av extra stöd i rollen som KBT-terapeut, då en av våra kollegor är frånvarande en tid framöver.
Vi söker dig som vill kliva in och vara en trygg och närvarande resurs för både patienter, kollegor och verksamhet. Du får bidra direkt i det dagliga arbetet, använda din kompetens på ett meningsfullt sätt - och bli en del av ett engagerat och kompetent team.Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Arbetet som terapeut på vår vårdcentral präglas av en helhetssyn på människan och en vilja att erbjuda ett tidigt och adekvat omhändertagande. Du kommer att möta patienter med varierande problematik, där du framför allt arbetar med korta, fokuserade behandlingsinsatser. Vanliga tillstånd är krisreaktioner, ångest, lätt till medelsvår depression, stressrelaterade besvär samt smärt- och sömnproblematik.
Samarbetet med läkare och övriga professioner är en viktig och naturlig del av ditt dagliga arbete. Vi arbetar enligt vårdmodellen integrerad beteendehälsa, där det är meriterande om du har erfarenhet av kortare behandlingsformer såsom Fokuserad ACT (FACT), lösningsfokuserad terapi eller Motiverande samtal (MI).
Du kommer att få en introduktion till både arbetssätt och kollegor, och vara en uppskattad del av teamet från dag ett.
Om dig Vi söker dig som har utbildning i KBT (minst steg 1) och erfarenhet av att arbeta med psykoterapeutiska samtal. Du kan exempelvis vara legitimerad psykoterapeut, psykolog, hälso- och sjukvårdskurator eller KBT-terapeut med relevant bakgrund. Har du erfarenhet från primärvården är det ett plus, men inget krav.
Du är trygg i din roll, självständig i ditt arbete och har ett genuint engagemang för patienterna. Du samarbetar lätt med andra och trivs i ett lag där vi stöttar varandra och utvecklas tillsammans.
Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning som sträcker sig initialt över fyra månader, med möjlighet till förlängning.
Sysselsättningsgrad 100%
Arbetstid dagtid vardagar
Tillträde i april/maj enligt överenskommelse
Om Achima
Achima grundades redan år 2004 och har sedan dess varit aktörer inom primärvården. Idag har vi 11 vårdcentraler runt om i Sverige och ett huvudkontor som är beläget i vackra Karlskrona.
Som anställd hos oss kommer du snabbt märka att vi har en stark företagskultur. Företagskulturen kallar vi The Achima Way och präglas av en familjär känsla med mycket arbetsglädje och fokus på bemötande. Vill du lära känna oss bättre innan du söker tjänsten? Besök oss gärna på sociala medier: Linkedin, Facebook och Instagram.
Missa inte heller att läsa om alla förmåner du får som anställd hos oss! För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef, Linda Gudmundsson, på linda.gudmundsson@achima.se
alternativt 070- 199 12 36. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
