KBT-terapeut/Behandlingsansvarig sökes till HVB i Katrineholm
Viljan Individ och Familj AB / Behandlingsassistentjobb / Katrineholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Katrineholm
2025-09-02
Vi på Tallkullen HVB söker nu KBT-terapeut som även kommer att ha rollen som behandlingsansvarig.
Våran verksamhet är just nu inne i en spännande utvecklingsfas där vi gör en nysatsning gällande kvalitativ vård och behandling med evidensbaserade metoder på vårt HVB. Lika viktigt som det är att jobba utifrån ovanstående värdesätter vi att man gör detta med engagemang och mjuka värden gentemot våra klienter, anhöriga, uppdragsgivare och till varandra i arbetsteamet.
Vi tar emot vuxna män och kvinnor med psykiska funktionshinder och personer med samsjuklighet. Vi har 16 behandlingsplatser.
Våran målgrupp är bred och kan innebära utåtagerande beteende, bristande känsloregleringsfärdigheter, avsaknad av verktyg för att hantera detta.
Vårt mål med behandlingen är alltid att öka funktionella beteende och färdigheter samt skapa en värdefull tillvaro för våra klienter. Att ge klienterna egna strategier och resurser inför framtiden efter avslutad placering.
Våran personal har även kompetens och får fortlöpande utbildning inom lågaffektivt bemötande för att kunna jobba med förhållningssätt, bemötande, i samtal och anpassningar utifrån klientens behov.
I rollen som behandlingsansvarig/KBT-terapeut har du det övergripande ansvaret för att planera, genomföra och följa upp behandlingsinsatser för klienterna tillsammans med KP.
Du genomför individuella samtal med klienterna som en central del av behandlingsarbetet och säkerställer att boendets struktur och rutiner efterlevs samt utvecklas för att skapa en trygg och förutsägbar miljö.
Du leder och samordnar behandlingsarbetet tillsammans med övrig personal, inklusive handledning av personal i det dagliga arbetet. Du genomför och följer upp beteendeobservationer och kartläggningar som ligger till grund för individuella behandlingsinsatser.
En viktig del av uppdraget är att göra risk- och lämplighetsbedömningar inför inskrivning av nya klienter, samt att arbeta aktivt med verksamhetens säkerhetsrutiner och löpande riskbedömningar.
Meriterande är:
• Erfarenhet av att jobba med samsjuklighet
• Eftergymnasial utb som socialpedagog/behandlingspedagog/socionom.
• Erfarenhet av att jobba på HVB samt med klienter inom liknande målgrupp
• Det är meriterande om du har den grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning steg 1, MI, lågaffektivt bemötande. Publiceringsdatum2025-09-02Kvalifikationer
Vi ser att du har ett professionellt, strukturerat och empatiskt förhållningssätt med god förmåga till tydlig och rak kommunikation. Du är relationsskapande, lojal och har god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och kan hålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra.
Du är en driven, självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för behandlingsarbete och ser individens möjligheter och behov till att förändra sitt liv. Ditt perspektiv ligger i det som är verksamhetens bästa och ser oftast möjligheter. Du har engagemang och positivitet i det som behöver göras. Det är av stor vikt att den finns ett lösningsfokus, när det uppstår utmaningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du har körkort. God svenska i tal och skrift.
Anställningsvillkor:
Roll: KBT-terapeut/behandlingsansvarig
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Arbetstid: Heltid dag/kväll
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Ja
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendo gruppen, ett av Nordens största omsorgsföretag, som funnits sedan 1985. Det gör att vi är en trygg arbetsgivare, med många erfarna kollegor du kan lära dig av, och där vi, tack vare vår storlek som arbetsgivare kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller.
Därtill kan vi erbjuda:
Kompetensutveckling genom ett gediget internt utbildningsbibliotek
Ledarskapsprogram
Friskvårdsbidrag
Vår förmånsportal Attendo plus i samarbete med Benify med samlade rabatter och personalförmåner
Erfarna och stöttande chefer
Kollektivavtal
Om rekryteringsprocessen
Sista ansökningsdag 12/10 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka oss din ansökan.
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för en bättre morgondag
Kontakt: Sara Johansson sara.johansson2@viljan.se
Om Viljan
Viljan är en del av Attendo. På Viljan tror vi att alla människor har möjlighet till förändring. Det gör att vi skapat en arbetsplats där du som kollega är med och påverkar, gör skillnad och utvecklas.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Viljan samlar det bredaste utbudet av skräddarsydda lösningar inom individ- och familjeomsorg. Våra medarbetare arbetar med omtanke, engagemang och kompetens för att ge varje individ, förutsättningar att ta nästa positiva steg i livet. Ersättning
