KBT-terapeut/Behandlingsansvarig sökes till HVB i Katrineholm
Viljan Individ och Familj AB / Behandlingsassistentjobb / Katrineholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Katrineholm
2025-11-17
Vill du vara med på en ny resa? Vi söker en KBT-terapeut som även kommer att ha rollen som behandlingsansvarig.
Vi startar en ny verksamhet där vi gör en nysatsning gällande kvalitativ vård och behandling med evidensbaserade metoder på vårt HVB.
Lika viktigt som det är att jobba utifrån ovanstående värdesätter vi att man gör detta med engagemang och mjuka värden gentemot våra klienter, anhöriga, uppdragsgivare och till varandra i arbetsteamet.
Vi startar nytt med en ny målgrupp!
Den nya inriktningen kommer att vara vuxna män och kvinnor med missbruk eller beroende av alkohol och/ eller droger (i begreppet droger innefattas narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel samt dopningsmedel).
Vi kommer att ha 16 behandlingsplatser.
I samband med ny målgrupp kommer insatserna som erbjudas grundas i KBT-metoder med behandling i både enskilt och i grupp. Behandlande teman kan vara missbruk/kriminalitet, våld, sårbarhet och livsscheman.
Personal arbetar i behandlingsteam som består av terapeut och behandlingspersonal/kontaktperson.
Klienten tilldelas ett team och ett individuellt schema som följer klienten genom placeringen och behandlingen. Insatserna följer genomförandeplan som utgår från medföljande behandlingsplan.
Genom att medvetandegöra klientens problematik får hen ökade förutsättningar att genom verktyg/strategier skapa sig en livsstilsförändrad vardag med varaktig frihet från missbruk och kriminalitet
Vårt mål med behandlingen är alltid att öka funktionella beteende och färdigheter samt skapa en värdefull tillvaro för våra klienter. Att ge klienterna egna strategier och resurser inför framtiden efter avslutad placering.
I rollen som behandlingsansvarig/KBT-terapeut har du det övergripande ansvaret för att planera, genomföra och följa upp behandlingsinsatser för klienterna tillsammans med behandlingsteamet.
Du driver behandlingsarbetet framåt och säkerställer att boendets behandlingsstruktur och rutiner efterlevs samt utvecklas för att skapa en trygg och förutsägbar miljö.
Du leder och samordnar behandlingsarbetet tillsammans med övrig personal, inklusive handledning av personal i det dagliga arbetet. Du genomför och följer upp beteendeobservationer och kartläggningar som ligger till grund för individuella behandlingsinsatser.
En viktig del av uppdraget är att göra risk- och lämplighetsbedömningar inför inskrivning av nya klienter, som görs tillsammans med övriga nyckelpersoner. Även arbeta aktivt med verksamhetens säkerhetsrutiner och löpande riskbedömningar.
Meriterande är:
Erfarenhet av att arbeta behandlande med missbruksinriktade insatser både enskilt och i grupp.
Eftergymnasial utb som socialpedagog/behandlingspedagog/socionom/beteendevetare
Erfarenhet av att arbeta på HVB med strukturerade behandlingsinsatser, samt med klienter inom liknande målgrupp
Om du har den grundläggande Steg-1 KBT, MI, lågaffektivt bemötande.
Erfarenhet av att arbeta i ledande position Publiceringsdatum2025-11-17Kvalifikationer
Vi ser att du har ett professionellt, strukturerat och empatiskt förhållningssätt med god förmåga till tydlig och rak kommunikation.
Du har förmågan att leda andra och är relationsskapande, lojal och har god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och kan hålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra.
Du är en driven, stukturerad, självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för behandlingsarbete och ser individens möjligheter och behov till att förändra sitt liv.
Ditt perspektiv ligger i det som är verksamhetens bästa och ser oftast möjligheter. Du har engagemang och positivitet i det som behöver göras. Det är av stor vikt att den finns ett lösningsfokus, när det uppstår utmaningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har körkort. God svenska i tal och skrift.
Anställningsvillkor:
Roll: KBT-terapeut/behandlingsansvarig Anställningsform: Tillsvidareanställning
Arbetstid: Heltid dag/kväll
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Ja
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendo, en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Sista ansökningsdag 14/12 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka oss din ansökan.
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Välkommen med din ansökan
Kontakt: Sara Johansson sara.johansson2@viljan.se
Om Viljan
Viljan är en del av Attendo. På Viljan tror vi att alla människor har möjlighet till förändring. Det gör att vi skapat en arbetsplats där du som kollega är med och påverkar, gör skillnad och utvecklas.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Tillsammans för nästa positiva steg i livet! Ersättning
