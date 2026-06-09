KBT-psykolog till Öppenvård unga vuxna på SCÄ
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2026-06-09
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Vi söker en psykolog för ett vikariat på ett år till vår öppenvårdsmottagning för Unga vuxna.
Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) är en av de största specialistklinikerna i världen för patienter med ätstörningar och tar emot patienter i alla åldrar.
Vi har en väl utvecklad verksamhet med digital vård, öppenvård, intensiv öppenvård, dagvård, heldygnsvård och nationell högspecialiserad vård för både vuxna, barn och ungdomar. Idag är vi närmare 300 anställda. Vår öppenvård och dagvård finns på Södermalm och vår heldygnsvård på Danderyds sjukhus.
Läs gärna mer om vår verksamhet här.
Öppenvård för unga vuxna är en enhet som behandlar patienter från 16 år upp till 22 år med ätstörningsproblematik och vissa fall även annan psykiatrisk samsjuklighet. Vår mottagning arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och erbjuder evidensbaserad behandling KBT-E vilket är en särskild behandlingsmetod som är utformad för patienter med ätstörningsdiagnos. Behandlingen kan ske individuellt, i grupp och med medlemmar i nätverket och familj.
Du möter ett brett spektrum av diagnoser, vilket gör arbetet stimulerande och lärorikt. Arbetet innefattar behandling av ätstörningar och andra psykiatriska diagnoser. I tjänsten ingår både patientkontakter, administrativa uppgifter och samarbete med vårdgrannar.
Vi vill på vår enhet samarbeta nära varandra i vårt tvärprofessionella team som består av läkare, psykologer, sjuksköterskor, fysioterapeut och dietist.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig ett intressant och utvecklande arbete, en spännande arbetsplats med mycket trevliga kollegor och en god arbetsgemenskap. Det kommer finnas möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning utefter verksamhetens behov. Du kommer bli riktigt vass på ätstörningsbehandling och få möjligheten att leverera terapi i enlighet med evidens för patientgruppen. Du möter ett brett spektrum av diagnoser, vilket gör arbetet stimulerande och lärorikt, stor fördel om du är skicklig på beteendeanalys och kanske andra evidensbaserade behandlingsprotokoll, då vissa anpassningar kan behöva göras. Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att bedriva psykologiskt behandlingsarbete framför allt individuellt, men eventuellt även i grupp. I arbetsuppgifterna ingår även kliniska bedömningar och samarbete med SCÄs övriga enheter såsom öppenvården för barn samt med heldygnsvården. Du kommer att delta i behandlingskonferenser, handledning och metodutveckling tillsammans med övrig personal på enheten.
Anställningsform:
Vikariat på 1 år.
Heltid, 40 timmar/vecka. Kvalifikationer
Du är legitimerad psykolog med KBT-inriktning.
Det är meriterande om du är senior psykolog har du erfarenhet av ätstörningsvård, KBT-E, klinisk.Dina personliga egenskaper
Du har ett starkt intresse för evidensbaserad vård, har en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande, effektiv och brinner för att utvecklas som psykolog. Du är empatisk och trygg i att möta människor med funktionshindrande psykiatrisk problematik.
Nyfikenhet och förmåga att hitta lösningar är viktiga egenskaper. För att trivas hos oss tror vi att du är en person som tycker om att ta initiativ, har ett pragmatiskt förhållningsätt och du driver ett kontinuerligt utvecklings-och förbättringsarbete. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Våra förmåner: SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård upp till högkostnadsskyddet, extra ersättning vid föräldraledighet, avtalspension samt försäkringar. Vi tillämpar även flextid, friskvårdstimme, samt 5000kr i friskvårdsbidrag/kalenderår.
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Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Psykiatri, Stockholms Centrum för Ätstörningar, Öppenvård unga vuxna Kontakt
John Hasslinger, Psykologförbundet regionstockholm@psykologforbundet.se Jobbnummer
9955306