KBT-psykolog/psykoterapeut till WeMind psykiatri Göteborg
Wemind AB / Psykologjobb / Göteborg Visa alla psykologjobb i Göteborg
2026-04-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wemind AB i Göteborg
, Partille
, Borås
, Trollhättan
, Falköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med evidensbaserad psykiatri där din kompetens verkligen gör skillnad?
Hos oss får du en nyckelroll i specialistpsykiatrin, där varje patientmöte är en chans att göra skillnad. I vårt engagerade multiprofessionella team arbetar du med struktur, kvalitet och evidensbaserad vård - där din kompetens både utvecklar vården och skapar bästa möjliga resultat för patienterna.
Att jobba som psykolog eller psykoterapeut på WeMind
KBT-behandlarens roll på WeMind är central i arbetet med att garantera våra patienter evidensbaserade vårdprocesser och regelbunden uppföljning. Du kommer arbeta med de olika psykiatriska diagnoserna som behandlas inom specialistpsykiatrin och främst med insatser inom bedömning samt individuella och gruppbaserade psykologiska behandlingar. Träffa våra psykologer.
Vi arbetar med mätningsbaserad vård, där behandlingen följs upp med validerade skattningsskalor tillsammans med patienten. Det ökar delaktighet och möjliggör en individualiserad behandling som tillför värde för patienten. Uppföljningen sker digitalt för att minska administrativ belastning.
Din nya arbetsplats
WeMind Västra Götaland bedriver allmänpsykiatrisk öppenvård med två avtal med Västra Götalandsregionen. På ena avtalet bedriver vi en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning belägen i Göteborg där vi behandlar nästan alla typer av psykiatriska diagnoser, och det är detta avtal som denna tjänst riktar sig mot. Vi har även ett utredningsavtal som innefattar neuropsykiatriska utredningar för barn, ungdomar och vuxna med mottagningar i Göteborg, Borås, Falköping och Trollhättan där patienterna återgår till sina hemmottagningar efter avslutad utredning. Möjlighet finns att även arbeta gentemot detta avtal.
Vi erbjuder en trivsam och välstrukturerad arbetsplats med god stämning, korta beslutsvägar och väl utformade vårdprocesser där vi sätter patienterna först. Mottagningen ligger i attraktiva lokaler centralt i Göteborg med närhet till kommunikationer och stort utbud av restauranger och caféer runt hörnet
Vi erbjuder dig
Trygg anställning med kollektivavtal och försäkringar
Friskvårdsbidrag via Epassi
Individuell lönesättning
Regelbunden kompetensutveckling
Möjlighet att delta i utvecklingsprojekt
Vi tror på ett nära och aktivt ledarskap, korta beslutsvägar och en arbetsmiljö där du både känner dig trygg och stimulerad. Och ja - vi tycker att det är viktigt att ha roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Om dig
Legitimerad psykolog eller psykoterapeut med inriktning KBT och några års erfarenhet i yrket
Erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar (meriterande)
Du vill arbeta brett inom psykiatrin och trivs med struktur, evidens och systematisk uppföljning. Du arbetar självständigt, tar behandlingsansvar och planerar samt organiserar ditt arbete väl. Samtidigt värdesätter du samarbete, bidrar aktivt med din kompetens och vill vara med och utveckla verksamheten i en lärande och stödjande arbetsmiljö.
Praktisk information
Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas)
Omfattning 100%
Placering Göteborg
Tillträde Snarast/enligt överenskommelse
Kontroll av yrkeslegitimation och belastningsregister sker före beslut om anställning.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2026. Urval sker löpande.
För frågor är du varmt välkommen att kontakta: Jana Andersson, verksamhetschef, 0732-623954 eller jana.andersson@wemind.se
Lisa Billström, psykologchef, lisa.billstrom@wemind.se
Vi ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss. Varmt välkommen med din ansökan! Jana & Lisa
WeMind arbetar för psykisk hälsa och erbjuder vård och stödinsatser inom vuxenpsykiatri, BUP, HVB samt resurs- och behandlingsskola. Vi arbetar evidensbaserat, följer behandlingsresultat, är resursmedvetna och har alltid med ett vänligt bemötande. Vår viktigast byggsten är självklart våra medarbetare och tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv och jämlik vård och insatser gör vi skillnad på riktigt. Bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7530353-1937931". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wemind AB
(org.nr 556720-3798), https://jobb.wemind.se
Otterhällegatan 2 (visa karta
)
411 18 GÖTEBORG Arbetsplats
WeMind Jobbnummer
9845791