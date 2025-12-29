Kattegattkliniken söker Specialistläkare i Allmänmedicin
Praktikertjänst AB / Läkarjobb / Halmstad Visa alla läkarjobb i Halmstad
2025-12-29
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Fina Kattegattkliniken ligger på det mycket trevliga Söder i Halmstad, en unik miljö bara ett stenkast från hav och skog men ändå nära till city.
Information om arbetsplatsen
Här är vi ett glatt gäng som ansvarar för ca 6500 listade patienter inom ramen för Vårdval Halland. Vi tycker det är en lagom storlek på en vårdcentral då vi kan erbjuda alla kompetenser under samma tak, samtidigt som vi inte är för stora för att upplevas som opersonlig. Tvärtom är det vår ledstjärna att kunna erbjuda ett personligt omhändertagande med patienten i centrum.
Kliniken färdigställdes 2016 i en gammal tryckerilokal och har kvar lite gammal charm men invändigt är det som nytt med utomordentligt god funktionalitet.Publiceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår sedvanligt mottagningsarbete, ev BVC, hemsjukvård. Vi har en digital plattform som vi tycker fungerar bra. Vi arbetar i journalsystemet Cosmic.
Helgmottagning har vi i egen regi vilket vi ser som en stor fördel, både för patienter och personal.
Om du är intresserad av att bli verksamhetsansvarig delägare och ha möjlighet att leda och utveckla en verksamhet, så kan det finnas chans till det framledes. Kvalifikationer
Specialist i allmänmedicin är ett krav och lite erfarenhet är naturligtvis en fördel men vi välkomnar även dig som är i slutet av din ST-tjänst som är sugen på en spännande och utvecklande uppgift.
Flytande kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav.Dina personliga egenskaper
Du är medicinskt kompetent och självgående men du är också en lagspelare och trivs jobba i team runt patienten. Att trivas i arbetsgruppen och att alla bidrar till att skapa en god arbetsmiljö är viktigt. Därför sätter vi stort värde på din sociala kompetens. Hos oss hjälper alla varandra vilket skapar en känsla av gemenskap som är så viktigt för slutresultatet: en god vård.
Övrig information
Tjänstgöringsgraden är heltid men vi är öppna för en diskussion kring det.
Vi är flexibla gällande tillträdesdag.
Vi hoppas du är intresserad av ett besök hos oss eller att du ansöker om tjänsten genom att skicka in ditt CV och personliga brev. Urvalsprocessen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum för ansökan. Du får gärna ta en första konfidentiell kontakt med vår rekryterare Cecilia Källebo på telefon 010-128 39 68 eller mejla cecilia.kallebo@ptj.se
.
Kattegattklinikens verksamhetsansvariga delägare/allmänspecialister Jonas Mattsson och Fredrik Hopstadius går också bra att kontakta via mejl; jonas.mattsson.25@ptj.se
eller fredrik.moller@ptj.se
alternativt ringa via vårdcentralens växel 035-146 090.
Vi vill att din ansökan består av ett CV samt ett personligt brev. Under rekryteringsprocessen kommer de kandidater vi väljer att gå vidare med att genomgå en personlig intervju inför en eventuell rekryteringsprocess.
Välkommen med din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/888". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Hallands län, Kattegattkliniken Kontakt
Cecilia Källebo 010-1283968 Jobbnummer
9665245