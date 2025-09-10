Katrinebergs folkhögskola söker fastighetstekniker/vaktmästare
2025-09-10
Då nuvarande innehavare av tjänsten avser att pensionera sig söker Katrinebergs folkhögskola en fastighetstekniker/vaktmästare.
Då folkhögskolan hyr lokaler av Regionfastigheter och Teknisk service sköter delar av fastighetsdriften innebär tjänsten att vara samordnande mellan de olika förvaltningarna. Du som söker ska ha god förmåga att samverka med projektledare, fastighetsförvaltare, driftspersonal, skolans egen personal och utifrån kommande entreprenörer. Tjänsten med beredskapstjänstgöring ingår i arbetslag "vaktmästeri och teknik", ett arbetslag med fem personer. Det ingår även att ha hand om systematiskt brandskyddsarbete. Då fastigheterna inom skolområdet härrör från olika tidsepoker följer att fastighetsrelaterade system är olika. Fastigheter och lokaler är avsedda för skola, konferensverksamhet och boende. I tjänsten ingår även jour med halkbekämpning.
Om arbetsplatsen
Katrinebergs folkhögskola är beläget i det natursköna samhället Vessigebro, 10 km nordost om Falkenberg. Skolan har ett brett utbud av olika utbildningar inom bland annat film, hälsa, idrott, konst och skådespeleri. Det finns även möjlighet att förbereda sig för högre studier eller att komplettera tidigare betyg. Här skapar de studerande viktiga verktyg för att förverkliga sina framtidsplaner och bli klokare på sig själva, livet och omvärlden. Många av de studerande bor på skolans internat, vilket både skapar en social gemenskap och gör folkhögskoletiden till en unik upplevelse. Vi har ca 340 deltagare per år varav ca 85 bor på skolan. Förutom kurser och utbildningar så bedriver Katrinebergs folkhögskola även konferensverksamhet och ett Bed and breakfast. I matsalen serveras frukost, fika, lunch och middag både till studerande, gäster och personalKvalifikationer
Vi söker dig med vana att arbeta i fastighetsrelaterade IT-system. God datorvana och förmåga att lära sig nya system är en förutsättning; vi arbetar bl.a. i system som FaciliateProd. Du har goda kunskaper inom el, VVS, bygg, målning och reparationer. Vidare ser vi att du har god kunskap och erfarenhet av fastighetsskötsel som underhåll och reparationer av byggnader, lokaler, inventarier och materiel.
I det dagliga arbetet träffar man många människor, gäster och kollegor som är del av folkhögskolemiljön, vilket ställer krav på god serviceanda och social förmåga. Vi förutsätter att du är flexibel och anpassningsbar. Du kan planera och strukturera dina arbetsuppgifter. Vidare har du god samarbetsförmåga. Kännedom om folkhögskola är meriterande.
För tjänsten krävs B-körkort.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer kommer att ske vecka 41 och 42.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka
vi kan erbjuda dig som anställd.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Kultur och skola Kontakt
Catharina Löfqvist, rektor 0346-57513
