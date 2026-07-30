Kategoriledare fordon, logistik & kemikaler till Inköp
Mälarenergi AB / Inköpar- och marknadsjobb / Västerås Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Västerås
2026-07-30
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Söker du ett uppdrag där dina beslut påverkar hur våra samhällskritiska leveranser fungerar varje dag och hur de utvecklas för framtiden? Som kategoriledare för kategorierna fordon, logistik och kemikalier har du mandat att leda de affärer som håller vår verksamhet rörlig, säker och hållbar – från strategi till avtal och uppföljning.
Vi har bestämt oss. Vi på Mälarenergi ska nå nettonoll fossil koldioxid genom att göra det resurseffektiva samhället möjligt. För att klara klimatutmaningarna behöver vi hitta nya lösningar - nya vägar. Det är där du kommer in.
Din roll
Inköpsfunktionen på Mälarenergi tar stora kliv framåt. Vi utvecklar våra processer, system och arbetssätt och går mot ett mer datadrivet och kategoristyrt inköp som stärker både affärsnytta och hållbarhet.
Som Kategoriledare för fordon, logistik och kemikalier tar du ett helhetsgrepp om en av våra mest verksamhetskritiska kategorier. Du driver affären från behovsanalys och marknadsdialog till upphandling, avtal och mätbar effekt. Tillsammans med tvärfunktionella team skapar du stabila och hållbara lösningar som bidrar till att vi når våra mål, inte minst vår resa mot netto noll.
Du använder data och marknadsinsikter för att fatta kloka beslut, bygger starka affärsrelationer och ser till att våra inköp följer LUF och, när det är relevant, LOU. Det betyder att du säkrar affärer som både håller över tid och gör skillnad här och nu – för verksamheten, kunderna och det samhälle vi verkar i.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda tvärfunktionella kategoriteam och tillsammans driva arbetet från behovsanalys till realiserad effekt.
Säkerställa tydlig kravställning och trygg uppföljning kopplat till miljö, arbetsmiljö och säker hantering.
Äga och utveckla kategori‐ och sourcingstrategier som bygger på marknadskunskap, riskmedvetenhet, hållbarhet och kloka affärsmässiga beslut.
Genomföra upphandlingar inom fordonsflotta, logistiklösningar och kemikalier med helhetsperspektiv där TCO, livscykelanalys och hållbarhet väger tungt.
Förhandla och teckna avtal som skapar trygghet, stabilitet och långsiktigt värde, och säkerställa att styrning och uppföljning fungerar så att effekterna verkligen nås.
Arbeta datadrivet och följa upp kostnader, risker, kvalitet och resultat för att hela tiden utveckla kategorin och bidra till Mälarenergis resa mot netto noll.
Vi söker dig
Vi söker dig som har förmågan att omsätta data, marknadsinsikter och riskbedömningar till genomtänkta och hållbara vägval i en verksamhet där både säkerhet och samhällsnytta står i fokus. Du har erfarenhet av strategiskt inköpsarbete och gärna en bakgrund från fordon, logistik, industriella flöden, tekniska produkter eller andra närliggande områden där affärsmässighet och hållbarhet går hand i hand.
Du är van att driva tvärfunktionella processer från tidig behovs- och kravanalys till strategi, upphandling, avtal och uppföljd effekt. Du har förståelse för offentlig styrning och regelverk och känner dig bekväm i en miljö där ordning och transparens är viktiga delar av affären, även om det inte behöver vara din huvudkompetens.
I förhandlingar är du analytisk och tydlig, och du har förmågan att skapa lösningar som fungerar både idag och framåt. Genom strukturerad uppföljning av avtal och leveranser driver du kvalitet, effektivitet och hållbarhet – med ett arbetssätt som bygger förtroende och samarbete.
Att arbeta datadrivet faller sig naturligt för dig. Du använder analyser i Excel och BI‐verktyg för att fånga mönster, risker och möjligheter och för att ge verksamheten väl underbyggda rekommendationer. Du uttrycker dig tydligt och professionellt på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt. En akademisk utbildning är meriterande, men vi värderar gedigen och relevant erfarenhet minst lika högt.
Det här är vi, dina kollegor
Inköpsavdelningen består av elva engagerade medarbetare som tillsammans utgör en strategisk partner till hela verksamheten. Vi är sju kategoriledare, tre taktiska inköpare och en inköpscontroller som tillsammans fungerar som en viktig supportfunktion och driver utvecklingen av inköpsarbetet framåt. Vårt gemensamma uppdrag är att säkerställa att Mälarenergikoncernen följer gällande inköpslagstiftning och arbetar med effektiva, hållbara och affärsmässiga lösningar. För fordonsområdet sker ett nära samarbete mellan inköp och verksamhetens fleet manager i frågor som rör strategi, avtal och utveckling.Vi söker nu en Kategoriledare fordon, logisitk och kemikaler som med ny energi vill skapa en värld av möjligheter.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en trygg anställning med bra arbetsvillkor. Vi tror på balans mellan jobb och fritid. Du har alltid möjlighet att utvecklas och bygga karriär inom företaget. Tillsammans med dina kollegor blir du en del av vår förändringsresa för att minska utsläpp av fossil koldioxid. Vi gör Mälardalen till en region dit människor vill flytta, leva och verka. Idag och imorgon.Publiceringsdatum2026-07-30Övrig information
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Mälarenergi är en samhällsviktig verksamhet, därmed kan vissa av våra tjänster vara säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
På Mälarenergi finns många yrkesgrupper och flera fackförbund representerade. Har du frågor kan du kontakta våra fackliga representanter http://www.malarenergi.se/om-malarenergi/jobba-hos-oss/#fackligarepresentanter
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: rekrytering@malarenergi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-115998". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälarenergi AB
(org.nr 556448-9150), https://www.malarenergi.se
Gasverksgatan 7 (visa karta
)
721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
Mälarenergi AB Kontakt
Sara Rigner rekrytering@malarenergi.se Jobbnummer
10016108