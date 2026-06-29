Kategorikoordinator inom mat till RCS Stockholm
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2026-06-29
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Utvecklas som kategorikoordinator inom mat hos RCS i Stockholm, i en konsultroll via TNG med möjlighet till förlängning.
Vill du utvecklas i en konsultroll där kategori mat, system och struktur möts i en verksamhet med högt tempo och stark framåtrörelse? Som kategorikoordinator och systemansvarig inom mat hos Reitan Convenience i Sverige, RCS, i Stockholm får du en viktig roll i arbetet med produktmasterdata, kampanjer, sortiment och butikssupport. Du blir en del av ett engagerat team där nya produkter, smarta arbetssätt och nära samarbete med leverantörer och franchisetagare står i fokus. Här får du bidra till utvecklingen av framtidens convenience, arbeta med välkända varumärken som Pressbyrån, 7 Eleven och PBX och samtidigt bredda din kompetens inom kategori, retail, system och livsmedel. Uppdraget är ett konsultuppdrag på 1 år där du blir anställd av TNG, med möjlighet till förlängning.
Ditt anställningserbjudande
Det här är ett konsultuppdrag på 1 år för dig som trivs i en operativ och koordinerande roll där detaljer, system och samarbete gör verklig skillnad. Du blir anställd av TNG och arbetar på plats hos RCS i Stadshagen, Stockholm. Hos RCS får du en vardag nära affären, där du bidrar till att produktdata, kampanjer och sortimentsflöden håller hög kvalitet. Kategori mat är ett spännande område under utveckling, vilket gör att du får följa och stötta arbetet med nya produkter, förbättrade processer och tydligare arbetssätt.
Som konsult hos TNG omfattas du av kollektivavtal, schyssta villkor, tjänstepension, försäkringar, semester, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
I rollen fungerar du som en viktig administrativ och koordinerande kraft inom kategori mat. Du arbetar nära kategorichef, matutvecklare, leverantörer, interna funktioner och franchisetagare för att skapa ordning, kvalitet och framdrift i flera viktiga flöden.
Du kommer bland annat att:
skapa, uppdatera och kvalitetssäkra artikelinformation i olika system
koordinera och administrera kampanjer kopplade till kategori mat
stötta kategorichef mat i praktiska delar av produktutvecklingsprocessen
ha löpande kontakt med leverantörer kring kampanjer, sortiment, lanseringar och insatsvaror
ge butikssupport till franchisetagare via mejl och interna supportkanaler
följa upp information, deadlines och underlag så att arbetet går framåt
bidra till förbättrade rutiner, tydligare arbetssätt och fungerande systemflöden
Du arbetar med många detaljer och flera kontaktytor. Därför är det viktigt att du är noggrann, nyfiken och vågar fråga när något behöver förtydligas.
Värt att veta
Det här är ett konsultuppdrag på heltid där du blir anställd av TNG och arbetar som konsult hos Reitan Convenience i Sverige, RCS. Uppdraget löper initialt i ett år med möjlighet till förlängning. Önskad start är så snart som möjligt, gärna senast i augusti.
Placeringen är hos RCS i Stadshagen, Stockholm, i ljusa och moderna lokaler. Rollen tillhör kategori mat, ett prioriterat område med hög utvecklingstakt. Teamet består av fem personer och präglas av samarbete, hjälpsamhet och stort ansvarstagande. Arbetet sker huvudsakligen på kontoret eftersom nära dialog, teamkänsla och snabba avstämningar är viktiga delar av vardagen. Hemarbete kan förekomma vid behov. Tjänsteresor och interna event förekommer några gånger per år, exempelvis leverantörsträffar och riksmöten.
Våra förväntningar
Vi söker dig som gärna har eftergymnasial utbildning inom exempelvis ekonomi, inköp, logistik eller liknande, alternativt erfarenhet som gett dig motsvarande kunskap. Du har arbetat administrativt i en roll där struktur, noggrannhet, deadlines och många kontaktytor varit en naturlig del av vardagen. Du är van vid Office och har god förståelse för Excel. Det är också värdefullt om du har arbetat i Google Sheets eller andra digitala verktyg där du hanterat, kontrollerat och uppdaterat data.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från en roll som exempelvis inköpsassistent, kategorikoordinator, masterdataadministratör, artikeladministratör, sortimentskoordinator eller liknande, men vi vill också komma i kontakt med dig som har rätt strukturförmåga, systemintresse och vilja att lära. Erfarenhet från retail, servicehandel, dagligvaruhandel, foodservice eller livsmedel är meriterande, särskilt om du har förståelse för kampanjer, butiksdrift, sortiment eller produkter med kort hållbarhet. Har du arbetat i affärssystem, artikelregister, kampanjsystem eller Relex Promotion är det ett plus, men din generella systemvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya flöden är minst lika viktig.
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och prestigelös. Du trivs när du får skapa ordning, följa upp detaljer och hjälpa andra vidare. Du har lätt för att samarbeta, ger god service och bidrar till ett positivt klimat i teamet. Du behöver också vara bekväm med att arbeta nära kollegor på kontoret och bygga förtroende med både interna och externa kontakter.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare TNG Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Kungsgatan 44 (visa karta
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113 35 STOCKHOLM Arbetsplats
TNG Kontakt
Researcher
Edvin Brunesson edvin.brunesson@tng.se 0702465764 Jobbnummer
9982492