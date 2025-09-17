Kategoriinköpare Inom Tekniskt Material Och Capex Sökes!
Vi söker nu en erfaren och självgående Kategoriansvarig inom tekniskt material och CAPEX till ett uppdrag inom ett globalt bolag. Detta är ett konsultuppdrag, där du kommer att spela en nyckelroll i en komplex och dynamisk organisation med global närvaro.
Om uppdraget:
Detta är ett konsultuppdrag hos ett globalt bolag med placering i Göteborg. Som Kategoriansvarig kommer du att leda inköp av tekniskt material och produktionsutrustning (CAPEX), driva strategiska upphandlingar och utveckla leverantörsrelationer. Du får en central roll i att säkerställa kostnadseffektivitet, försörjningssäkerhet och hållbarhet, samtidigt som du samarbetar nära interna intressenter och globala kategorichefer i en komplex och internationell miljö.
Uppdraget startar omgående och löper till den 31 mars 2026, med möjlighet till förlängning eller överrekrytering direkt hos kund.Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
• Leda upphandlingar av tekniskt material och produktionsutrustning (CAPEX)
• Utveckla och implementera inköpsstrategier regionalt och bidra globalt
• Bygga och utveckla relationer med strategiska leverantörer (SRM)
• Förhandla villkor och driva kostnads- och effektivitetsförbättringar
• Samverka med interna intressenter i komplexa projekt
• Bidra till standardisering, processförbättring och hållbarhetsarbete
• Säkerställa regelefterlevnad samt miljö-, hälso- och säkerhetskrav (EHS)
Om dig:Erfarenhet och utbildning
• Universitetsexamen inom ekonomi, finans, supply chain management eller teknik
• Erfarenhet av inköp, supply chain eller teknisk miljö
• Kunskap om inköpsprocesser (Procure-to-Pay/Source-to-Pay)
• God finansiell förståelse samt grundläggande juridikkunskap
• Meriterande med erfarenhet av internationella upphandlingar, CAPEX-projekt och strategiska leverantörsrelationer
Kompetenser och egenskaper:
• God IT-vana, särskilt i Excel, Word och PowerPoint
• Stark projektlednings- och ledarskapsförmåga
• Kommunikations- och presentationsskicklig
• Förmåga att påverka, bygga relationer och driva förändring
• Affärsmässigt och entreprenöriellt mindset
Språk:
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt
Kontaktinformation:
För frågor om uppdraget eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare: Sima Bahho på Sima.Bahho@adecco.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Globalt uppdrag med placering i Sverige
Start: Så snart som möjligt | Längd: Enligt överenskommelse Ersättning
Fast lön Så ansöker du
