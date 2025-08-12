Kategorichef/inköpsansvarig till Proteinbolaget sökes!
Är du en affärsdriven kategorichef/inköpsansvarig med erfarenhet av kategoristyrning inom dagligvaruhandel? Har du ett genuint intresse för träning, hälsa och kosttillskott? Då kan du vara den vi söker till en nyckelroll på Proteinbolaget, ett ledande bolag inom sportnutrition och livsstil. Här får du arbeta nära marknadens starkaste varumärken och ta ägandeskap över affären - från sortiment och marginaler till kampanjplaner och tillväxt. Professionals Nord söker i samarbete med Proteinbolaget en kategorichef/inköpsansvarig med tydligt kategoriansvar för externa varumärken inom kosttillskott. Välkommen med din ansökan, löpande urval!
Information om tjänsten
Med ett brett sortiment av kosttillskott och hälsoprodukter representerar Proteinbolaget en destination för träning och hälsa. Visionen är tydlig: att guida sina kunder genom djungeln av kosttillskott och sportnutrition och med det göra hälsosamma livsstilar enklare, roligare och tillgängligt för alla. Proteinbolaget fortsätter sin framgångsresa och Professionals Nord söker därför för deras räkning en kategorichef/inköpsansvarig.
Du erbjuds
En roll med fullt kategoriansvar där du styr sortiment, prissättning och kampanjer - påverkar försäljning, marginaler och kundupplevelse
En dynamisk och växande organisation med passion för träning, hälsa och entreprenörskap
Möjlighet att arbeta med marknadens ledande varumärken inom sportnutritionPubliceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
I rollen som kategorichef/inköpsansvarig ansvarar du för att driva lönsamhet och tillväxt inom ditt område. Det innebär att du arbetar långsiktigt med kategoristrategier, förhandlingar och sortimentsoptimering, samtidigt som du säkerställer att vi kontinuerligt erbjuder kunderna marknadens mest relevanta och efterfrågade produkter. Du ingår i ett engagerat kategoriteam och samarbetar tätt med marknad, ekonomi och logistik.
Dina arbetsuppgifter kommer innebära:Sortimentsarbete: Analysera, revidera och optimera nuvarande sortiment samt introducera nya varumärken och produkter.
Inköps- och kategoristrategi: Lägga och genomföra strategisk och taktisk plan, inklusive sortimentsrevidering, nyintag, prisstrategi och kampanjer - i linje med övergripande affärsmål.
Kampanjplanering: Utforma kampanjer i linje med den övergripande marknadsplanen och kategoriplanen.
Datainsamling och analys: Samla in artikeldata, genomföra analyser och initiera åtgärder för att förbättra försäljning och lönsamhet.
Lanseringsarbete: Driva in registreringsfiler, texter och bilder inför produktlanseringar.
Vi söker dig som:
helst har en universitetsutbildning, förslagsvis inom inköp, marknad, ekonomi eller affärsutveckling. Du har något års erfarenhet av kategoriarbete eller en strategisk inköpsroll inom dagligvaruhandel. Vidare är du avancerad användare i Excel samt goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift.
Det är meriterande om du besitter kunskap inom kosttillskott, kapslar, vitaminer etc och har ett genuint intresse för träning och hälsorelaterade produkter.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen som kategorichef/inköpsansvarig hos Proteinbolaget. Du har ett starkt affärsdriv, ett analytiskt mindset och trivs med att ta ansvar för sortimentets lönsamhet och utveckling. Du är datadriven, målinriktad och har förmåga att omsätta insikter till konkreta affärsbeslut. Vidare är du en tydlig och kommunikativ lagspelare som skapar resultat genom struktur, samarbete och beslutsamhet.
