Kategoriansvarig till Eurocash i Strömstad
2026-04-07
Vill du vara med och ta Eurocash mot målet Gränsens Ledande Matvarukedja?
Till Eurocash söker vi en Kategoriansvarig - Dagligvaru- och Gränshandel på plats i Strömstad.
Har du kunskap om hur sortiment, priser och kampanjer formas inom dagligvaru- och gränshandeln då kan du vara den vi söker. Vi letar efter dig som vill vara med och utveckla vårt erbjudande - med kunden i fokus och med ett öga för både detaljer och helhet. Förmågan att se helheten i affären och skapa struktur genom hela kedjan i nära relation med våra butiker och i samverkan med driftorganisation och marknad är avgörande.Publiceringsdatum2026-04-07Om tjänsten
Som Kategoriansvarig kommer du att ha en viktig roll i att:
• Bidra till sortiment- & prisstrategi.
• Ansvara för taktiska beslut, ledning och styrning kopplad till dina sortiment och kategoriområden.
• Ansvara för planering och genomförande av kampanjer.
• Utveckla och följa upp sortiment och kampanjer mot bästa kundnytta och värde.
• Ha kontakt med leverantörer och genomföra förhandlingar.
• Säkerställa att vi följer relevanta regler och myndighetskrav.
• Arbetar nära kollegor inom butik, butiksdrift, logistik och marknad för ett effektivt genomförande och har ägandeskap för produkter och kategorier hela vägen ut i butik och du får möjlighet att påverka både stort och smått.
Du kommer till ett tight engagerat team på sex personer där vi hjälps åt och lär av varandra. Rollen är bred och varierad och du får möjlighet att påverka både i stort och smått.
Vi erbjuder dig
• En roll med stor variation och möjlighet att växa.
• Ett öppet och hjälpsamt arbetsklimat.
• Möjlighet att påverka både strategi och vardag.
Vem är du?
Vi söker dig som vill vara med och utveckla framtidens erbjudande inom dagligvaruhandeln. Med din erfarenhet, ditt engagemang och din förmåga att se helheten bidrar du till att skapa både lönsamhet och kundnöjdhet.
Du har:
Gedigen erfarenhet från dagligvaruhandel, gärna inom kategori- eller inköpsarbete.
Djup förståelse för hur sortiment, kampanjer och prissättning driver försäljning och stärker kundupplevelsen.
Erfarenhet av Category Management, säljstyrning och Supply Chain.
Vana att arbeta med data och analys för att fatta kloka och strategiska beslut.
God förhandlingsvana och förmåga att bygga långsiktiga partnerskap med leverantörer.
En stark kommunikativ förmåga och ett naturligt sätt att samarbeta tvärfunktionellt inom organisationen.
Grundläggande kunskap om lagar och regler kopplade till ditt kategoriområde.
Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Du har en relevant universitets- eller högskoleutbildning inom ekonomi, handel, logistik eller motsvarande, samt minst 3-5 års erfarenhet av kategoriarbete eller inköp inom detalj- och dagligvaruhandeln. Erfarenhet från gränshandel eller internationell handel är meriterande.
Framför allt är du en nyfiken och driven person som gillar att samarbeta, ser möjligheter och vill bidra till att göra vårt erbjudande ännu bättre.
Om verksamheten
Som matvarukedja har Eurocash lång erfarenhet av gränshandel och har i mer än 20 år funnits vid gränsen för sina kunder. Den första butiken öppnade 1999 i Svinesund och idag finns Eurocash representerade på sex orter med sju matbutiker, från Storlien i norr till Strömstad i söder. Genom att utmana branschen ska Eurocash fortsätta växa och stärka positionen som gränsens ledande matvarukedja.
Eurocash omsätter 2,3 miljarder kronor (2024) och är en del av Axfood och Norgegruppen.
Tjänsten som Kategoriansvarig är tillsvidareanställning. Placering är på Eurocash Food AB Supportkontor i Strömstad. Tillträde enligt överenskommelse. I denna rekrytering samarbetar Eurocash med Poolia. För frågor om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Emilia Malm på emilia.malm@poolia.se
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vänligen notera att vi med anledning av GDPR inte kan ta emot några ansökningar via e-post.
Vi når våra framgångar tillsammans och är ett prestigelöst gäng som tycker det är viktigt att ha kul på jobbet. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Emilia Malm emilia.malm@poolia.se 070-426 60 06
