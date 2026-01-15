Kategoriansvarig Inköpare Joab - Göteborg
2026-01-15
JOAB är ett av Sveriges ledande företag inom påbyggnationer för lastbilar. Våra produkter finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Tillsammans med våra kunder bidrar vi på JOAB till att bygga ett mer hållbart samhälle. Med över 60 års erfarenhet är vi marknadsledande, samtidigt som vi bevarar den entreprenörsanda som grundaren av JOAB instiftade.
Joabs värdegrund finns alltid med i allt vi gör, oavsett om det handlar om till exempel att utveckla nya produkter, eller hur vi förhåller oss till varandra, våra kunder eller vår roll i samhället. På Joab tror vi på närhet till kunden och lokal förankring. Vi finns på flera platser i Sverige, som Göteborg, Stockholm, Malmö, Lessebo, Dals-Rostock och Blomstermåla.
Vill du vara med och göra skillnad och bli en av hörnstenarna i vår verksamhet?
Om rollen
JOAB befinner sig i en stark tillväxtfas och fortsätter utveckla både verksamhet och arbetssätt.
För att ytterligare stärka vårt inköps team söker vi nu en kategoriansvarig inköpare.
Som kategoriansvarig inköpare har du ett övergripande ansvar för en eller flera inköpskategorier, exempelvis mekanik eller hydraulik. Rollen är strategisk, taktisk och innefattar även operativa inslag. Du utvecklar leverantörsrelationer, optimerar kostnader och säkerställer kvalitet och leveransprecision.
Du samarbetar nära med produktion, utveckling, ekonomi samt leverantörer och partners. Du driver utvecklingen av leverantörstrategier, inköpsprocesser och lagerstrategier med målet att skapa affärsvärde och leveranssäkerhet.
Du är en viktig länk mellan leverantörer, teknikutveckling, produktion och ledning och du gillar att ta initiativ, utmana status quo och se resultat.
Som kategoriansvarig inköpare får du en nyckelroll i att höja kvaliteten och bidra till att skapa en ännu mer datadriven, hållbar och affärsorienterad inköpsfunktion. Du blir en del av ett team som fokuserar framåt, och där dina idéer och initiativ gör verklig skillnad.
Hos JOAB blir du en del av ett stabilt och innovativt företag med stark teamkänsla. Vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter, ett tydligt hållbarhetsfokus och en kultur som präglas av samarbete, engagemang och kundnära lösningar.
Exempel på arbetsuppgifter
- Utveckling och implementering av leverantörsstrategier som stärker JOABs affär
- Förhandling av avtal och hantering av leverantörsrelationer
- Tätt samarbete med andra funktioner i företaget, såsom produktion, konstruktion och kvalitet
- Optimering av lagerhållning och datadriven inköpsanalys
- Säkerställande av korrekt data i affärssystemet
- Genomförande av leverantörsbedömningar
- Orderläggning och leveransbevakningPubliceringsdatum2026-01-15Kvalifikationer
Vi söker dig som
- Har flerårig erfarenhet av inköp och ett starkt driv att ta ansvar och utveckla ditt område med tydligt ägandeskap.
- Har eftergymnasial utbildning inom inköp, ekonomi, logistik eller liknande
- Är utåtriktad och prestigelös, och trivs med att samarbeta över funktioner
- Har viljan att vara med och utveckla inköps roll inom JOAB
- Har god analytisk förmåga och arbetar strukturerat
- Har vana från Jeeves eller annat affärssystem
- Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skriftSå ansöker du
Vi intervjuar löpande, så vänta inte skicka din ansökan idag!
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Göteborg, men vi ser gärna att du har möjlighet till regelbundna resor till vår produktionsenhet i Dals-Rostock, då det kommer att behövas som en naturlig del av tjänsten.
Vi ser fram emot att höra från dig!
JOAB har sedan starten 1963 varit verksam inom fordonsbranschen och är idag marknadsledande och störst inom påbyggnationer i Sverige. Joab utvecklar, tillverkar och säljer hydrauliska påbyggnationer för fordonsbranschen såsom lastväxlare, sopbilar, kranar m.m. Joab omsätter 1,2 miljarder och har över 300 anställda med verksamhet på flera platser, inklusive Göteborg, Dals Rostock, Lessebo, Malmö, Jordbro, Täby, Blomstermåla, Ålem samt i Nurmijärvi och Närpes i Finland. Joab exporterar cirka 40% av vår försäljning, främst till de nordiska länderna, men även till Schweiz, Österrike och de baltiska länderna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Joab Försäljnings AB
(org.nr 556315-6008) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Joab Huvudkontor Kontakt
Jessica Mitrosbaras 0761405989 Jobbnummer
9686850