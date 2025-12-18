Kategoriansvarig Inköpare Joab - Dals Rostock
JOAB är ledande inom påbyggnadsbranschen för lastbilar i Norden. Vi utvecklar, tillverkar och säljer liftdumpers, lastväxlare, fastflak med kran, marknadens smartaste skiftessystem CameleontTM samt sopbilar.
Om rollen
Som Kategoriansvarig Inköpare har du ett övergripande ansvar för en eller flera inköpskategorier, exempelvis mekanik eller hydraulik.
Rollen är strategisk, taktisk och innefattar även operativa inslag. Du utvecklar leverantörsrelationer, optimerar kostnader och säkerställer kvalitet och leveransprecision.
Du samarbetar nära med produktion, utveckling, ekonomi samt leverantörer och partners. Du driver utvecklingen av leverantörstrategier, inköpsprocesser och lagerstrategier med målet att skapa affärsvärde och leveranssäkerhet.
Du är en viktig länk mellan leverantörer, teknikutveckling, produktion och ledning - och du gillar att ta initiativ, utmana status quo och se resultat.
Som Kategoriansvarig Inköpare får du en nyckelroll i att höja kvaliteten och bidra till att skapa en ännu mer datadriven, hållbar och affärsorienterad inköpsfunktion. Du blir en del av ett team som fokuserar framåt, och där dina idéer och initiativ gör verklig skillnad.
Hos JOAB får du vara en del av ett stabilt och innovativt företag med stark teamkänsla. Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter, hållbarhetsfokus och en kultur som präglas av samarbete, engagemang och kundnära lösningar.
Exempel på arbetsuppgifter
- Utveckling och implementering av leverantörsstrategier som stärker JOABs affär
- Förhandling av avtal och hantering av leverantörsrelationer
- Optimering av lagerhållning och datadriven inköpsanalys
- Säkerställande av korrekt data i affärssystemet
- Genomförande av leverantörsbedömningar
Orderläggning och leveransbevakning
Vi söker dig som
- Har flerårig erfarenhet av inköp och ett starkt driv att ta ansvar och utveckla ditt område med tydligt ägandeskap.
- Har eftergymnasial utbildning inom inköp, ekonomi, logistik eller liknande
- Har viljan att vara med och utveckla inköps roll inom JOAB
- Kommunicerar tydligt och bygger goda relationer internt och externt
- Har god analytisk förmåga och arbetar strukturerat
- Har vana från Jeeves eller annat affärssystem
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi intervjuar löpande efter jul och nyårs ledigheterna. Tjänsten är placerad på vårt site i Dals Rostock och tillsätts så snart vi hittar rätt person. Vi ser fram emot att höra från dig!
JOAB är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001 och erbjuder högkvalitativa produkter, teknisk kompetens och service för bästa långsiktiga lösning och investering för våra kunder. Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan. Ersättning
Månadslön
