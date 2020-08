Kategoriansvarig Försäljning Personligt Skydd - Techtronic Industries Sweden AB - Säljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Techtronic Industries Sweden AB

Techtronic Industries Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm2020-08-26Techtronic Industries Nordic (TTI) marknadsför och säljer ett brett sortiment av högkvalitativa elverktyg och tillbehör under varumärkena Milwaukee, AEG och Ryobi.Milwaukee är branschledande inom elverktyg för professionella användare. Med ett stort engagemang för kunders behov fokuserar Milwaukee ständigt på att leverera innovativa, branschspecifika lösningar som hjälper användaren att arbeta snabbare och smartare.Under de senaste åren har TTI upplevt en stark tillväxt, inte minst i varumärket Milwaukee, och nya kategorier tillförs kontinuerligt till vår portfölj. En av dessa nya kategorier är personligt skydd, och vi söker därför en Kategoriansvarig för Personligt Skydd som ska vara en drivande kraft i denna satsning.2020-08-26Du ska bearbeta existerande och nya professionella nyckelkunder i samarbete med det svenska säljteamet som idag består av 33 personer i varierande roller. Då personligt skydd är en helt ny kategori för Milwaukee kommer det att vara stort fokus på att från grunden förstå och utveckla en affärsstrategi för detta spännande segment.Du utgår från ditt hemmakontor och din tid spenderas till stor del på fältet. Jobbet kräver viss tjänsteresa med övernattning. Din geografiska bostadsort är inte avgörande men närhet till Stockholm, Malmö eller Göteborg är en fördel.Vilka kvalifikationer söker vi?Du är praktisk, kreativ och hungrig som säljareDu har en bakgrund inom uppsökande försäljning, helst inom Personligt Skydd eller liknande bransch. KAM-erfarenhet är klart meriterandeDu är en person som har lätt för att skapa tillit och drivs av nöjda kunderDu har en hög energinivå, älskar utmaningar och trivs med att presentera koncept och handfasta lösningarDu har goda relationsbyggande egenskaper och är fokuserad på att utveckla starka och långvariga relationer med våra kunderDu brinner för att arbeta med försäljning och är nyfiken på att lära dig nya sakerDu är målinriktad, självmotiverad, har viljan att lyckas och gillar varierande vardagarDu smittar andra med din entusiasm för produkterna och vill bidra till att skapa framgångDu är bra att planera din egen vardag och på att jobba självständigt - men samtidigt en lagspelareVi förväntar oss att du har en bra kunskap i engelska och Office-paketetVad kan vi erbjuda?Vi erbjuder ett spännande, självständigt och dynamiskt jobb där du blir en del av en nordisk säljorganisation med huvudkontor i Köpenhamn. Vi är ett växande företag med en stark och tydlig ambition. Vi har högt i tak med bra möjlighet att påverka utvecklingen, både din egen och Milwaukee 's. Du får löpande produktutbildning och säljträning internt och externt. Vi erbjuder fast lön, tjänstebil och möjlighet till bonus.Låter det som något för dig?Jobindex är vår rekryteringspartner för den här tjänsten. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jobindex rekryteringskonsult Jonathan Allirol på +46 (0) 73 59 59 895 alternativt på mail: jal@jobindex.dk Skicka in ditt CV och din ansökan senast den 20 september 2020. Vi mottar endast ansökningar via vår ansökningssida på Jobindex - klicka på "Ansök här" för att komma igång (när du kommer till ansökningssidan kan du klicka på "EN" i det högra hörnet för att få instruktioner på engelska).Intervjuer hålls löpande och vi förbehåller oss rätten att avbryta processen när vi finner rätt kandidat. Förväntad start är Q4 2020.Vi ser fram emot att höra ifrån dig!Vilka är vi?TTI är en av världens ledande företag inom design, utveckling och marknadsföring av elverktyg, trädgårdsmaskiner och golvvård samt tillbehör till dessa, till både konsumenter, proffs och industrikunder. Produkterna marknadsförs till branscher inom bygg, trädgård, renovering och inredning. TTI-koncernen strategiska fokus på starka varumärken, innovativa produkter och enastående människor är ett viktigt inslag i vårt kulturella DNA. Dessutom ser vi alltid våra kunder som partners och vi gör allt för att stötta deras verksamheter. TTI har globalt sett knappt 30 000 medarbetare och 2019 var omsättningen på drygt 6,8 miljarder EUR.Techtronic Industries Nordic, med huvudkontor i Köpenhamn, är en division inom TTI. TTI Nordic säljer främst varumärkena Milwaukee, Ryobi och AEG Norden samt Baltikum, läs mer här:Läs mer om TTI här:TTI Group: https://www.ttigroup.com/ Working at TTI: https://www.tti-careers.eu/eu/working-at-tti Sista dag att ansöka är 2020-09-20Techtronic Industries Sweden AB5334214