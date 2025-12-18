Kategori- & Inköpskoordinator
Future People AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Future People AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Täby
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi på Future People söker en Kategori- & Inköpskoordinator till vår kund i Solna
Som konsult hos oss får du möjlighet att ta dig an ett spännande uppdrag hos en välkänd aktör, samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Vi är måna om att du ska trivas - både i din roll och i vårt team. Hos oss är du inte bara en konsult, du är en uppskattad kollega och en viktig del av vår gemenskap.
Ta nästa steg i din karriär - och väx tillsammans med oss!
Placeringsort: Solna Omfattning: 100 % Period: 12 januari 2026 - 31 maj 2026
UppdragetVi söker en administrativt stark konsult som tar ansvar för sortimentet inom tilldelade kategorier och fungerar som ett nära stöd till Kategori- & Inköpschef. Uppdraget är både operativt och affärsnära med fokus på sortiment, leverantörssamarbete, priser, avtal och kampanjer.
Arbetsuppgifter i urval
Administrativt och operativt ansvar för sortiment inom sina kategorier
Stötta Kategori- & Inköpschef i strategi, planering, genomförande och uppföljning
Hantera prisaviseringar, analyser och underlag för förhandling
Administrera och kvalitetssäkra artikelfiler, produktinformation, bilder och texter
Avtalshantering och upprättande av avtal i avtalshubb
Kontakt med leverantörer, lager och interna funktioner
Hantera sortimentsinformation på intranät samt reklamationer och indragningar
Stötta kampanjarbete och hantera löpande kampanjfrågorPubliceringsdatum2025-12-18Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, inköp, marknadsföring eller liknande
Erfarenhet av administrativt och operativt inköpsarbete
Mycket goda kunskaper i MS Office och god systemvana
Svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
Strukturerad, självgående och samarbetsinriktad
Meriterande:
Erfarenhet av kategoristyrt arbete
Som konsult på Future People
Hos oss får du:
Ett spännande uppdrag hos en av våra attraktiva kunder
Trygghet och stöd genom hela uppdraget
Ett dedikerat konsultstöd och löpande dialog
Möjlighet att bygga nätverk och ta nästa kliv i din karriär
Konkurrenskraftig lön och goda villkor
Sista dag att ansöka är 23/12-2025
Du söker tjänsten via www.futurepeople.se.
Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post med hänsyn till GDPR. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Future People AB
(org.nr 559389-7274), http://www.futurepeople.se Arbetsplats
Future People Kontakt
Liv liv.hedstrom@futurepeople.se 0735304020 Jobbnummer
9651868