Kategori- & Inköpskoordinator

Future People AB / Administratörsjobb / Stockholm
2025-12-18


Visa alla administratörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Future People AB i Stockholm, Solna, Järfälla, Täby, Södertälje eller i hela Sverige

Vi på Future People söker en Kategori- & Inköpskoordinator till vår kund i Solna
Som konsult hos oss får du möjlighet att ta dig an ett spännande uppdrag hos en välkänd aktör, samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Vi är måna om att du ska trivas - både i din roll och i vårt team. Hos oss är du inte bara en konsult, du är en uppskattad kollega och en viktig del av vår gemenskap.
Ta nästa steg i din karriär - och väx tillsammans med oss!
Placeringsort: Solna Omfattning: 100 % Period: 12 januari 2026 - 31 maj 2026
UppdragetVi söker en administrativt stark konsult som tar ansvar för sortimentet inom tilldelade kategorier och fungerar som ett nära stöd till Kategori- & Inköpschef. Uppdraget är både operativt och affärsnära med fokus på sortiment, leverantörssamarbete, priser, avtal och kampanjer.
Arbetsuppgifter i urval
Administrativt och operativt ansvar för sortiment inom sina kategorier

Stötta Kategori- & Inköpschef i strategi, planering, genomförande och uppföljning

Hantera prisaviseringar, analyser och underlag för förhandling

Administrera och kvalitetssäkra artikelfiler, produktinformation, bilder och texter

Avtalshantering och upprättande av avtal i avtalshubb

Kontakt med leverantörer, lager och interna funktioner

Hantera sortimentsinformation på intranät samt reklamationer och indragningar

Stötta kampanjarbete och hantera löpande kampanjfrågor

Publiceringsdatum
2025-12-18

Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, inköp, marknadsföring eller liknande

Erfarenhet av administrativt och operativt inköpsarbete

Mycket goda kunskaper i MS Office och god systemvana

Svenska och engelska obehindrat i tal och skrift

Strukturerad, självgående och samarbetsinriktad

Meriterande:

Erfarenhet av kategoristyrt arbete

Som konsult på Future People
Hos oss får du:

Ett spännande uppdrag hos en av våra attraktiva kunder

Trygghet och stöd genom hela uppdraget

Ett dedikerat konsultstöd och löpande dialog

Möjlighet att bygga nätverk och ta nästa kliv i din karriär

Konkurrenskraftig lön och goda villkor

Sista dag att ansöka är 23/12-2025
Du söker tjänsten via www.futurepeople.se. Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post med hänsyn till GDPR.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Future People AB (org.nr 559389-7274), http://www.futurepeople.se

Arbetsplats
Future People

Kontakt
Liv
liv.hedstrom@futurepeople.se
0735304020

Jobbnummer
9651868

Prenumerera på jobb från Future People AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Future People AB: