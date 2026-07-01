Katastrofmedicinsk beredskapssamordnare till Norrtälje sjukhus | Tiohundra
TioHundra AB / Sjuksköterskejobb / Norrtälje Visa alla sjuksköterskejobb i Norrtälje
2026-07-01
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Är du redo att göra skillnad i en avgörande roll? Tiohundra söker en engagerad katastrofmedicinsk beredskapssamordnare (BSO) till Norrtälje sjukhus. I denna mångfacetterade tjänst kommer du tillsammans med chefläkare ansvara för den katastrofmedicinska beredskapen samt spela en central roll kopplat till kontinuitetshantering och ledning tillsammans med bolagets centrala säkerhetsorganisation. Om du har en passion för att förbättra vår beredskap och säkerhet, och älskar att samarbeta med olika verksamheter, då är det här rätt möjlighet för dig!Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Som katastrofmedicinsk beredskapssamordnare (BSO) på Tiohundra kommer du tillhöra bolagets centrala säkerhets- och beredskapsorganisation men kommer arbeta mycket nära verksamheterna vid Norrtälje sjukhus men arbete mot övriga verksamheter kommer också förekomma. Du kommer även ha ett nära samarbete med övriga beredskapssamordnare inom Region Stockholm. Tjänsten innefattar arbete måndag till fredag med möjlighet till visst distansarbete.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Initiera och samordna Tiohundras kris- och katastrofmedicinska planering med fokus på Norrtälje sjukhus
Initiera och samordna utbildningsverksamhet
Delta i planering av övningar, exempelvis genom spel, uppstartsövningar och ledningsövningar eller övningar med skademarkörer
Samordna bolagets katastrofmedicinska utskott
Delta i bolagets krislednings- och beredskapsutskott
Delta i fortbildningsdagar, övningar och utvecklingsarbeten
Delta i kvalitetsmöten samt ansvara för uppföljning och dokumentation av överenskomna kvalitetsindikatorer
Delta i Region Stockholms forum för hälso- och sjukvårdens beredskap
Delta i planering av regionala övningar
Samverka med bolagets övriga beredskapssamordnare
Delta i utvärdering vid särskild händelse
Om vårt erbjudande
Vi erbjuder ett varierande arbete med ett flexibelt arbetssätt och en flexibel arbetsplats då du förväntas samverka med flera olika delar av vår organisation. Sex procent av din månadslön avsätts till din tjänstepension och vi tillämpar partiell föräldraledighet upp till barnet är tolv år. Givetvis får du både utbildning och rätt förutsättningar för att klara av uppdraget.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr för år 2026. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här rollen/tjänsten behöver du:
Vara legitimerad sjuksköterska
Ha minst två års erfarenhet inom akutsjukvård
Erfarenhet av planering och genomförande av utbildningar och övningar
Utbildning inom katastrofmedicin
Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Mycket god data- och systemvana
Det är meriterande om du också har:
Specialistutbildning inom relevant inriktning
Erfarenhet av arbete som katastrofmedicinsk beredskapssamordnare
Erfarenhet av arbete med kontinuitetshantering
Erfarenhet av arbete med krisledning
I rollen som BSO är det viktigt att du är en strukturerad och ansvarstagande person med förmåga att se helheten och kunna arbeta strategiskt. God samarbetsförmåga samt ett drivande engagemang ser vi som en självklarhet. Att motivera och utveckla individer är stimulerande för dig liksom att bygga goda relationer på alla nivåer i organisationen. Du trivs att arbeta självständigt och utvecklingsorienterat och du anpassar dig snabbt och flexibelt efter nya förutsättningar, då arbetet som beredskapssamordnare innehåller omväxlande arbetsuppgifter med stor variation i både tempo och omfattning.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Därför lägger vi också stor vikt vid personlig lämplighet när vi anställer. Vi värdesätter den kvalitet som mångfald tillför vår verksamhet.Om företaget
Tiohundra är en professionell och trygg organisation där du kommer tillhöra en enhet inom säkerhet och beredskap med en mycket härlig gemenskap både på sjukhuset och centralt i bolaget. Vi erbjuder dig ett varierat jobb i en miljö som präglas av engagemang, utveckling och kvalitet. Tjänsten är på heltid med placering i Norrtälje med Norrtälje akutsjukhus och hela Norrtälje kommun som sin arbetsplats. Vi utövar moderna arbetssätt med flexibla arbetstider och god möjlighet till distansarbete.
Tiohundra är en arbetsgivare som är mån om sin personal och för rätt person finns det mycket goda utvecklingsmöjligheter.
Vi är en del av Tiohundra – det kompletta vårdbolaget i Roslagen.Övrig information
Intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
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Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 905 (visa karta
)
761 29 NORRTÄLJE Arbetsplats
Tiohundra Kontakt
Mathias Loberg Haarhaus mathias.loberg.haarhaus@tiohundra.se Jobbnummer
9986783