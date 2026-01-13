Kassapersonal till vår bemanningspool i Stockholm
MRC Bemanning söker kassapersonal till vår bemanningspool inom dagligvaruhandeln. Vi erbjuder möjligheten att arbeta hos olika kunder i Stockholm med omnejd, där huvudsakliga arbetsuppgifterna är kassaarbete och viss varuhantering i butiken.
Tjänstbeskrivning:
I rollen som kassapersonal kommer du att hantera betalningar och ge kunderna en smidig och effektiv betjäning. Du kommer också att vara delaktig i att plocka upp varor i butiken vid behov. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom service och kassahantering, då detta är en viktig del av arbetsuppgifterna.Publiceringsdatum2026-01-13Dina personliga egenskaper
Vi värdesätter flexibilitet och att du kan anpassa dig till olika arbetsmiljöer och arbetstider, då du kommer att arbeta hos olika kunder och behöver vara tillgänglig under butikens alla öppettider. Att vara serviceinriktad är en självklarhet, och vi ser att du är engagerad i att ge våra kunder en positiv och professionell upplevelse.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av service och kassahantering. Har du erfarenhet utav förbutik är det meriterande. Det är också viktigt att du har goda kommunikationsfärdigheter och en förmåga att hantera betalningar och kassaöverföringar noggrant. Att kunna ta dig runt till våra kunder är nödvändigt. Denna anställning kan även leda till fasta arbetsmöjligheter hos någon av våra kunder.
Om du är redo att utvecklas i en professionell och attraktiv arbetsmiljö och har de efterfrågade kvalifikationerna, ser vi fram emot att höra från dig. Tillsammans kan vi göra dagligvaruhandeln ännu bättre och skapa en smidig och trevlig upplevelse för våra kunder. Ansök redan idag och bli en värdefull del av vårt team!
Anställningsform
Tjänsten är en behovsanställning som kräver att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. En annan huvudsaklig sysselsättning är tex studier på minst (50%), eget företag, elitidrottare eller ålderspensionär. Du kommer även behöva uppvisa intyg på din huvudsakliga sysselsättning innan eventuell anställning för denna tjänst.
Som behovsanställd hos MRC Bemanning lägger du själv in tiderna veckovis du kan och vill jobba. Arbetstiderna är varierande butikstider där du bör kunna jobba både morgon och kväll minst 2-3 dagar i veckan. Ditt schema kommer innehålla såväl förbokade pass som akuta pass som kommer in samma dag.
Lön enligt handels kollektivavtal.
Erfarenhet inom liknande områden är direkt meriterande.
MRC är ett bemanningsföretag inom livsmedelsbranschen som startade i Stockholm januari 2000. Vi arbetar inom samtliga områden i dagligvaruhandeln. Vi är kända för att arbeta snabbt och noggrant, vi anpassar oss efter kundens behov och är flexibla.
Vår ambition är att bli de mest attraktiva bemanningsföretag på marknaden och vi är ett auktoriserat bemanningsföretag via Almega samt verksamma under Handels kollektivavtal. Så ansöker du
