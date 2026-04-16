Kassapersonal till asiatisk restaurang, med känsla för service och kultur
2026-04-16
Publiceringsdatum2026-04-16Om tjänsten
Vi söker en glad, serviceinriktad och engagerad medarbetare som trivs med att vara ansiktet utåt för restaurangen. Har du ett genuint intresse för asiatisk mat och kultur kommer du att trivas hos oss. Som kassapersonal är du den första våra gäster möter och du bidrar till att skapa en positiv helhetsupplevelse.Dina arbetsuppgifter
• Ta emot beställningar och ge gästerna ett varmt och professionellt bemötande
• Hantera kassa, betalningar och enklare administrativa uppgifter
• Säkerställa att restaurangens front är ren, välorganiserad och välkomnande
• Samarbeta med kök och servering för att skapa ett smidigt flöde
• Svara på frågor om menyn och guida gästerna vid behov
Vi söker dig som
• Har ett naturligt positivt sätt och tycker om att möta människor
• Är serviceminded, snabb i tanken och trygg i kundkontakt
• Har förståelse för eller erfarenhet av asiatisk matkultur, vilket är en stor fördel i rollen
• Trivs i ett högt tempo och gillar att arbeta i team
• Talar svenska och/eller engelska
Vi erbjuder
• En varm och familjär arbetsplats där alla hjälps åt
• Trygga villkor och schyssta arbetstider
• En roll där du får vara en viktig del av gästupplevelsen
• Möjlighet att utvecklas inom service och restaurangSå ansöker du
Låter det som rätt roll för dig är du välkommen att skicka in din ansökan redan idag. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
Mejla ditt CV till nedan e-postadress
E-post: babu@holysister.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sushi kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holy Sister AB
Sandalettgatan 18
125 47 ÄLVSJÖ
