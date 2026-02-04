Kassapersonal på deltid till företag i Hallsberg
2026-02-04
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du serviceinriktad och trivs med kundkontakt? Vi söker en engagerad butiksmedarbetare som kan arbeta i butik i Hallsberg & eventuellt ÖrebroPubliceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
I denna roll kommer du huvudsakligen att arbeta i kassan och hjälpa kunder vid betalning. Du hanterar företagets affärssystem och utför även arbetsuppgifter såsom fakturautskrifter och orderbeställningar. Utöver kassaarbetet kommer du att hjälpa till i butiken med att fylla på varor, hålla ordning och svara på kundfrågor.
Eftersom du är företagets ansikte utåt är en god serviceinställning avgörande - varje kundmöte ska präglas av professionalitet och engagemang.
Arbetet sker i butik i Hallsberg och eventuellt Örebro, enligt deras behov av personal. Därför är det meriterande om du har körkort och tillgång till bil för att enkelt kunna ta dig smidigt till butiken. Vi ser gärna att du kan vara tillgänglig minst tre arbetsdagar i veckan, klockan 7-16.
Vem vi söker
Vi söker dig som brinner för service och trivs i en roll med daglig kundkontakt. Att bygga relationer med både nya och återkommande kunder känns naturligt för dig. Tidigare erfarenhet av kassaarbete är meriterande, men inte ett krav - vi erbjuder utbildning för tjänsten.
Du är social, utåtriktad och har en god känsla för siffror och administration. Att stå i kassan under ett helt arbetspass ser du som en självklar del av jobbet. Kundnöjdhet är viktigt för dig, och du bemöter både kunder och kollegor med professionalism och positiv energi. Vi söker även dig som är noggrann, snabblärd och trivs med ett effektivt arbetstempo.
Vi värderar personliga egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta gärna vilken aktivitet du utövat, hur den har format dig som person och på vilket sätt den kan bidra till din roll som butiksmedarbetare.
Vid tillsättning av tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Start: Omgående
Omfattning: Deltid vid behov, ibland heltid
Tillgänglighet: Minst tre dagar i veckan, under våren varannan fredag till att börja med.
Arbetstider: Varierar. Butikerna är öppna 7-16.
Placering: Hallsberg och/ev Örebro
Meriterande: Körkort och tillgång till bil
Då tjänsten är en behovsanställning krävs det att du har AHS (annan huvudsaklig sysselsättning) som exempelvis studier.
Denna tjänst är en del av vår uthyrningsverksamhet, vilket innebär att du blir anställd av PerformIQ men arbetar ute hos vår kund.
Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum, och vi håller intervjuer löpande. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8928". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), http://www.performiq.se/ Tillgång till bil
