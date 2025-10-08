Kassapersonal/Bubble Tea-medarbetare till Sushi & Bowl-restaurang i Umeå
2025-10-08
Publiceringsdatum2025-10-08Om företaget
Vi flyttar till en ny, modern sushi- och poke bowl-restaurang i Umeå med fokus på fräscha råvaror, bra service och härlig atmosfär.
Utöver sushi och bowls erbjuder vi även kaffe och bubble tea, vilket gör vårt koncept unikt och fräscht.Om tjänsten
Vi söker en serviceinriktad och positiv medarbetare som kan arbeta i kassan och även hjälpa till med kaffe- och bubble tea-tillredning.
Du kommer att vara ansiktet utåt för restaurangen och bidra till att varje gäst får en trevlig upplevelse.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta emot beställningar och betalningar i kassan
Förbereda och servera kaffe, bubble tea och andra drycker
Hjälpa till med enklare förberedelser i köket vid behov
Hålla rent och snyggt i serveringsområdet
Ge gästerna ett vänligt bemötande och god serviceKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av servicearbete, gärna inom restaurang, café eller snabbmatsmiljö
Har intresse för kaffe och bubble tea (erfarenhet är meriterande men inte krav - vi utbildar rätt person)
Är noggrann, stresstålig och positiv
Talar svenska eller engelska
Trivs med att arbeta i team och möta kunder
Vi erbjuder
En modern och inspirerande arbetsmiljö
Möjlighet att lära dig både kaffe- och bubble tea-tillredning
Flexibla arbetstider, heltid eller deltid enligt överenskommelse
Lön enligt avtal
Start: så snart som möjligt
Plats
Umeå centrumSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort presentation till: mamun_751@yahoo.com
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: mamun_751@yahoo.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kassa , Bubbel te". Arbetsgivare Soo Shee AB
(org.nr 559144-3550), http://www.sushiandbowl.se
Storgatan 51A (visa karta
)
903 26 UMEÅ Kontakt
Mamun Rashid mamun_751@yahoo.com Jobbnummer
9546691