Kassamedarbetare Helgjobb ICA Töcksfors

Matbutiken i Töcksfors AB / Butikssäljarjobb / Årjäng
2026-02-12


Vi på ICA Supermarket i Töcksfors söker nu dig som vill vara med oss i vårat team.

Publiceringsdatum
2026-02-12

Om tjänsten
I rollen som kassamedarbetare är du företagets ansikte utåt och har en avgörande roll för att våra kunder ska få en positiv upplevelse. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av kassaarbete, kundservice och enklare varuhantering.
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och positiv
Har god samarbetsförmåga och gillar att jobba med människor
Är noggrann och effektiv
Klarar av att arbeta i ett högt tempo
Har viss datavana, gärna erfarenhet av kassasystem (meriterande men inget krav)

Vi erbjuder:
Ett omväxlande och socialt arbete
Möjligheter till utveckling inom företaget
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
Mejla CV till någon av kontaktpersonerna.
E-post: merethe.myhrvang@supermarket.ica.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Matbutiken i Töcksfors AB (org.nr 559027-0715)
Lindudden 3 (visa karta)
670 10  TÖCKSFORS

Arbetsplats
ICA Supermarket Töcksfors

Kontakt
Kassachef
Merethe Myhrvang
merethe.myhrvang@supermarket.ica.se
0573-152720

Jobbnummer
9739932

