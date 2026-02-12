Kassamedarbetare Helgjobb ICA Töcksfors
Vi på ICA Supermarket i Töcksfors söker nu dig som vill vara med oss i vårat team.Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
I rollen som kassamedarbetare är du företagets ansikte utåt och har en avgörande roll för att våra kunder ska få en positiv upplevelse. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av kassaarbete, kundservice och enklare varuhantering.
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och positiv
Har god samarbetsförmåga och gillar att jobba med människor
Är noggrann och effektiv
Klarar av att arbeta i ett högt tempo
Har viss datavana, gärna erfarenhet av kassasystem (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder:
Ett omväxlande och socialt arbete
Möjligheter till utveckling inom företaget
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
Mejla CV till någon av kontaktpersonerna.
E-post: merethe.myhrvang@supermarket.ica.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Matbutiken i Töcksfors AB
(org.nr 559027-0715)
Lindudden 3 (visa karta
)
670 10 TÖCKSFORS Arbetsplats
ICA Supermarket Töcksfors Kontakt
Kassachef
Merethe Myhrvang merethe.myhrvang@supermarket.ica.se 0573-152720 Jobbnummer
9739932