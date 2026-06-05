Kassaledare till Maxi ICA Stormarknad Toftanäs
Bemannica AB / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2026-06-05
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, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Maxi ICA Stormarknad Toftanäs söker nu en engagerad och trygg Kassaledare som vill vara med och utveckla vår frontlinje. Hos oss får du en viktig roll i butikens dagliga drift, möjlighet att utvecklas inom ledarskap och chansen att arbeta tillsammans med ett engagerat team som brinner för service och kundupplevelse.Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Som Kassaledare arbetar du i hjärtat av butikens frontlinje – kassa, förbutik, café och självscanning. Du ansvarar för att den dagliga driften fungerar smidigt och att både kunder och medarbetare får bästa möjliga upplevelse.
Rollen innebär ett operativt ledarskap där du leder och fördelar arbetet under ditt pass, stöttar kollegor i vardagen och säkerställer att rutiner, checklistor och arbetssätt följs. Du är en viktig förebild i teamet och bidrar till att skapa struktur, arbetsglädje och hög servicenivå.
Hos oss får du dessutom möjlighet att utvecklas genom vårt interna ledarskapsprogram med fokus på coachande ledarskap, feedback och personlig utveckling.Arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet inom kassa, förbutik, café och självscanning
Säkerställa att rutiner, checklistor och arbetssätt följs
Introducera och stötta nya medarbetare
Coacha och utveckla kollegor i det dagliga arbetet
Arbeta med kortsiktig bemanningsplanering och schemajusteringar
Bidra till hög servicegrad och en positiv kundupplevelse
Arbeta med läkemedel, tobak, café och övriga förbutiksrutiner
Delta i styrmöten och uppföljning av drift och nyckeltal
Hantera och följa upp butikens kamerasystem
Stötta andra avdelningar vid behov
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet från dagligvaruhandeln och som känner dig trygg i kassalinjen och förbutiken. Du har ett naturligt ledarskap, tycker om att hjälpa andra att utvecklas och trivs i en roll där du får ta ansvar.
Du är strukturerad, lösningsorienterad och har förmågan att behålla lugnet även när tempot är högt. Samtidigt är du prestigelös, serviceinriktad och ser vikten av att skapa en positiv upplevelse för både kunder och kollegor.
Vi söker dig som vill vara med och bidra till en välfungerande frontlinje där service, samarbete och kvalitet står i fokus.
Vi söker dig som har
Minst 2–3 års erfarenhet från dagligvaruhandeln
Erfarenhet av kassaarbete, förbutik och kundservice
Erfarenhet av arbetsledning eller samordning av medarbetare
God förståelse för den dagliga driften inom kassalinje och förbutik
God administrativ förmåga och datorvana
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande är erfarenhet som kassaledare, kunskap inom ATG, Svenska Spel, PostNord och läkemedel samt erfarenhet av caféverksamhet och ICA interna system.
Om anställningen
Omfattning: Deltid, cirka 30 timmar per vecka
Arbetstider: Varierande schema med dag-, kvälls- och helgpass
Varannan helg ingår i tjänsten
Sena kvällspass förekommer då butiken stänger kl. 23.15
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal samt kassaledartillägg
Om Maxi ICA Stormarknad Toftanäs
Maxi ICA Stormarknad Toftanäs är en modern stormarknad med höga ambitioner inom försäljning, service och medarbetarutveckling. Här arbetar vi tillsammans för att skapa en butik i toppklass där både kunder och medarbetare trivs. Vi tror på utveckling, ansvarstagande och att ständigt bli lite bättre varje dag.
Välkommen med din ansökan!
Om Bemannica
Tjänsten avser anställning direkt hos butiken. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av Bemannica AB. Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook för de senaste nyheterna!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7831392-2038684". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bemannica AB
(org.nr 556861-7616), https://karriar.personalica.se
211 11 (visa karta
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211 11 MALMÖ Arbetsplats
Personalica Jobbnummer
9950148