Kassaledare med butiksjour till ICA Maxi Haninge
Söderbyleden Stormarknad AB / Chefsjobb / Haninge Visa alla chefsjobb i Haninge
2025-08-29
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söderbyleden Stormarknad AB i Haninge
ICA Maxi Haninge är en av Stockholms största livsmedelsbutiker med ca 250 anställda. Vi återinvesterar i butiken och vår personal för att både kunna möta kundernas förväntningar samt för att vara en av de bästa arbetsgivarna i Stockholm. Vi är stolta över att erbjuda ett av marknadens största sortiment av dagligvaror och kunnig och engagerad personal.
Vi söker nu en kassaledare på heltid. Som kassaledare har du arbetspass som kassaledare, i kundtjänst samt på avdelningen Frukt och Grönt. När du är kassaledare är du ansvarig på plats i kassalinjen och du leder och fördelar arbetet i kassorna, självscanningen och kundcenter. Som kassaledare arbetar du främst mellan- och kvällspass och din viktigaste uppgift är att se till att kassadriften flyter på så bra som möjligt, att hjälpa butikssäljare i kassalinjen och kundcenter med svårare kundsituationer, säkra arbetsrotation samt se till att kunderna bemöts med högsta möjliga kundfokus. När du inte har kassaledarpass arbetar du på avdelningen Frukt & Grönt ca en dag i veckan. Övrig tid arbetar du med dagligt operativt arbete i kassalinjen.
I den här rollen ingår att du arbetar som butiksjour på regelbunden basis. Detta innebär att du har ett antal pass per månad som butiksjour. Under dessa pass ansvarar du för driften i butiken mellan klockan 20-22 vilket innebär att du leder och fördelar arbetet i butiken. Du har ett övergripande ansvar för butiken inom alla områden som tex säkerhet, butiksdrift och kundmöten och agerar i butikschefens ställe. Som stöd kan du alltid ringa till jourmobilen för hjälp med beslutsfattande.
För att trivas i rollen som kassaledare tror vi att du har några års erfarenhet av att leda personal. Du trivs med att arbeta i en fartfylld miljö där du är den som tar taktpinnen och ser vad som behöver göras. Du gillar att jobba med människor och vill fortsätta att utveckla ditt ledarskap. Vi tror också att du är nyfiken på att lära dig mer om butiksdriften i hela butiken och att du ser positivt på möjligheten att kombinera arbete i kassalinjen och på golvet.
Som kassaledare innebär ditt arbete huvudsakligen att:
Ansvarig på plats i kassalinjen, ansvarig för arbetsledning av butikssäljare
Säkra daglig arbetsrotation, rastavlösning och schema
Ansvar för att kunderna bemöts med högsta möjliga kundfokus
Tillse att det dagliga arbetet sker med hög fokus på ordning & säkerhet
Bedöma möjlighet att låna ut resurser till andra avdelningar vid behov och justera bemanningen efter kundmängd
Administrera inrapportering av frånvaro enligt rutin
Introducera nya medarbetare samt handleda praktikanter
Skapa engagemang hos butikssäljare och föregå med gott exempel
Ge löpande feedback i vardagen till kollegor och medarbetare på avdelningen
Vi söker dig som:
Har några års tidigare erfarenhet av att leda personal, gärna i en liknande roll
Har genomfört BLU eller motsvarande butiksledarutbildning
Tidigare erfarenhet av arbete med service och kundmöte
Har förmåga att organisera, prioritera och delegera
Är handlingskraftig och utvecklingsorienterad
Är nyfiken, öppen och gillar att träffa många människor och ge det lilla extra i mötet med kunder.
Är en bra förebild för andra
Meriterande om du har erfarenhet av Spel och ATG
Om jobbet
Vi erbjuder en rolig och stimulerande arbetsplats med härliga kollegor där du får arbeta i en spännande miljö nära våra kunder.
Omfattning: Heltid. Arbetstiderna varierar mellan 06:00 - 22:30 vardagar och helger på ett rullande grundschema.
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Lön: Enligt Handels kollektivavtal
Start: oktober/november 2025
Ansökningsprocess
Vi strävar efter en trygg och säker arbetsmiljö. Därför ingår drogtest, referenstagning och bakgrundskontroll i vår rekryteringsprocess.
Då vi gör ett löpande urval kan tjänsten komma att tillsättas tidigare, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Ersättning

Fast månads- vecko- eller timlön
Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2025-09-11
Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare

Söderbyleden Stormarknad AB
Arbetsplats

ICA Maxi Haninge
ICA Maxi Haninge Jobbnummer
