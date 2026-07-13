Kassa- och postmedarbetare sökes till ICA-butiker i Lund
Rosénssons Bemanning AB / Butikssäljarjobb / Lund Visa alla butikssäljarjobb i Lund
2026-07-13
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Är du student och söker ett flexibelt extrajobb? Har du erfarenhet från dagligvaruhandeln och brinner för kundservice? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!
I takt med att Rosénssons Bemanning fortsätter att växa och får fler kunder i Lundsområdet söker vi nu fler engagerade kassa- och postmedarbetare till våra ICA-kunder.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Du kommer att arbeta ute hos våra ICA-kunder i Lund med varierande arbetsuppgifter, främst inom kassa och post. Rollen kräver att du är noggrann, ansvarstagande och trivs i ett högt tempo där kunden alltid står i fokus.
Du blir anställd av Rosénssons Bemanning och arbetar på uppdrag hos våra kunder. Vi använder iPool för schemaläggning, där du själv lägger in din tillgänglighet. Det ger dig stor flexibilitet och gör tjänsten särskilt lämplig för dig som studerar eller har annan huvudsaklig sysselsättning. Övriga butiksauppgifter kan förekomma.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet från dagligvaruhandeln (krav).
Har erfarenhet från ICA, vilket är starkt meriterande.
Har erfarenhet av kassaarbete och gärna posthantering.
Är serviceinriktad, noggrann och ansvarstagande.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och har ett positivt bemötande.
Är flexibel och kan arbeta varierande tider, inklusive kvällar och helger.
Är student eller har annan huvudsaklig sysselsättning (meriterande).
Vi erbjuder
En flexibel anställning där du själv planerar din tillgänglighet via iPool.
Ett varierande arbete hos flera ICA-butiker i Lund.
Möjlighet att arbeta extra utifrån dina förutsättningar.
Ett växande bemanningsföretag med korta beslutsvägar, engagerade kollegor och goda utvecklingsmöjligheter.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att välkomna fler engagerade medarbetare till Rosénssons Bemanning och tillsammans fortsätta växa med våra kunder i Lund!
Anställning
Tjänsten avser en anställning direkt hos på Rosénssons Bemanning. Rosénssons är företaget som bemannar och rekryterar utan att tumma på kvaliteten. Lön enligt kollektivavtal, OB-ersättning enligt Handels.
Vid frågor kontakta ann-charlott@rosenssons.com
Vi ser framemot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8057536-2098765". Arbetsgivare Rosénssons Bemanning AB
(org.nr 559251-6487), https://rosenssonsconsultingab.teamtailor.com
Clemenstorget (visa karta
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222 21 LUND Arbetsplats
Rosénssons Consulting & Bemanning AB Jobbnummer
10001203