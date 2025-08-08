Kassa- och informationsmedarbetare 20h/v - Vikariat
I rollen som Kassa och informationsmedarbetare på BAUHAUS har du en viktig roll då du är BAUHAUS ansikte utåt mot våra kunder. I din roll arbetar du i vår kassalinje med sedvanliga kassauppgifter samt i vår informationsdisk med kundservice genom att besvara frågor via disk, mail och telefon. Du är också vår första instans för hantering av reklamationer och återköp och därför är det viktigt att du har en ödmjukinställning, är serviceminded och professionell gentemot kundens behov och önskemål.
Du ingår i ett team av duktiga medarbetare som alla arbetar för att göra arbetsdagen så bra som möjligt både för kunder och kollegor. BAUHAUS har ett stort, varierat och spännande sortiment vilket skapar stor variation i arbetet. Hos oss trivs man! Här möts alla åldersgrupper som alla bidrar med sin unika erfarenhet vilket skapar en härlig dynamik. Vill du komma in i vår gemenskap, då kanske detta är jobbet för dig?
Vem söker vi?
Vi söker efter dig som tycker om och är duktig på att arbeta med människor samt är service- och kundfokuserad. Vi gillar att du är lösningsorienterad och har en positiv inställning till din omgivning. Du är behöver vara utåtriktad, självständig och flexibel för att trivas i rollen. Vi eftersträvar en blandad ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Det är ett extra plus om du är praktiskt lagd med branscherfarenhet och/eller har varit hantverkare, men det är inte ett krav. Du behöver vara minst 18 år och behärska svenska i tal och skrift och engelska i tal. I denna rekrytering kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
BAUHAUS erbjuder:
en kreativ arbetsplats där du får många kontaktytor inom företaget och ges möjlighet till egen utveckling och en spännande karriär, såväl i Sverige som utomlands då vi idag finns i 19 länder. BAUHAUS är en inspirarenade arbetsplats med högt i tak och med mycket glädje och vi sätter stort värde i att vara en bra arbetsgivare. För att uppnå det och skapa en sund och hälsosam arbetsmiljö där alla kan känna delaktighet och få möjlighet att utvecklas, arbetar vi efter några riktlinjer, vi gillar därför om du tänker som oss kring en god arbetsmiljö.
Vi bidrar till en bra företagskultur och rolig arbetsplats
Vi uppmärksammar framgång och innovativa idéer
Vi arbetar för en trygg och säker arbetsmiljö
Vi har nolltolerans mot trakasserier och diskriminering
Vi accepterar ingen form av korruption
Vi arbetar för en hållbar utveckling
Vi följer policyer,riktlinjer och lagkrav
BAUHAUS strävar efter att låta medarbetarna växa med företaget och rekryterar ofta internt. Vi tycker det är viktigt att erbjuda våra medarbetare utveckling och därför har vi egna utbildningsprogram inom t ex försäljning och ledarskap, vi har också ett Talent-program där man ges möjlighet till personligutveckling och att ingå i mentorsprogram med en egen mentor, allt för att stärka den egna karriären. BAUHAUS är en av Europas största varuhuskedjor för verkstad, hem & trädgård med nästan 300 varuhus i 19 länder varav 24 varuhus och en webshop i Sverige. Vi är drygt 20.000 medarbetare i världen och ca 3000 i Sverige. Vi finns från Umeå i norr till Malmö i söder. Ersättning
enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
