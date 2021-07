Kassa/spelbiträde till ICA-butik i utanför Hudiksvall Deltid 25h - Bemannica AB - Säljarjobb i Hudiksvall

Bemannica AB / Säljarjobb / Hudiksvall2021-07-06Nu söker vi på Bemannica en butiksmedarbetare till uppdrag på ICA-Närabutik norr om Hudiksvall med start vecka 28 (12 juli) till vecka 31.Arbetsuppgifter är varierande mellan kassatjänst ATG, Svenska Spel.Vem är då du? Vår erfarenhet säger att de som utför sitt arbete som butikskonsult allra bäst är de som tycker det är kul att arbete i butik! Mer konkret vill vi att du ska ha varit anställd på ICA tidigare. Du ska ha erfarenhet arbete med kassa och spel och har du även erfarenhet av varuplock anses det som mycket meriterande för tjänsten.Som person är du väldigt serviceorienterad och du trivs i den dagliga interaktionen med butikernas kunder. Du arbetar efter mottot att alltid överträffa kundernas förväntningar!Anställningsform: Tidsbegränsad anställning mellan vecka 28 till 31.Omfattning: 25 timmar per vecka med vardagar, kvällar och helgpass förekommer.Lön: Enligt Handels kollektivavtal med OB-tillägg och 13 % semesterersättning.Vi genomför löpande intervjuer och kommer sedan fråga efter referenser. Omgående start.Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Ansökningar görs via vår hemsida bemannica.se ( https://karriar.bemannica.se/). 2021-07-06Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se ( https://karriar.bemannica.se/)och följ oss på Facebook ( http://www.facebook.com/bemannica) eller Linkedin ( https://www.linkedin.com/company/bemannica/) för de senaste nyheterna!Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund.Varaktighet, arbetstidDeltid Tidsbegränsad anställning.Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-12Bemannica AB5850488