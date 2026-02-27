Karttekniker till VA-avdelningen på Västra Mälardalens Energi & Miljö
2026-02-27
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB (VME) arbetar inom gator, parker, broar, trafikplanering, gatubelysning, kommunens skogar, vatten och avlopp samt fjärrvärme. På VA-avdelningen producerar och distribuerar vi dricksvatten och ansvarar för rening av avloppsvatten.
Vill du ha ett jobb där noggrannhet faktiskt spelar roll - och där rätt mätpunkt på kartan kan spara både tid, pengar och onödiga grävningar? På VME:s VA-avdelning arbetar vi med något som de flesta aldrig ska behöva tänka på: att dricksvatten levereras tryggt och att avloppsvatten tas om hand på ett säkert sätt.
Nu söker vi en karttekniker som trivs med kombinationen av fältarbete och kontorsarbete, tydliga rutiner och tekniska verktyg.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Hos oss får du en roll som gör skillnad i vardagen där korrekt data skapar tryggare drift, bättre planering och färre onödiga grävningar. Du blir en del av en VA-avdelning med tydliga arbetssätt och ett nära samarbete. I rollen arbetar du både ute och inne ungefär 50/50, men under högsäsong kan fördelningen variera då vi hanterar flera parallella jobb, både planerade och akuta.
En stor del av arbetet handlar om att mäta in och sätta ut VA-ledningar med GPS/GNSS och sedan bearbeta mätdata så att informationen blir korrekt, spårbar och användbar. Du ajourför ledningskartverket och ser till att kartor och databaser håller hög kvalitet, samtidigt som du tar fram kartunderlag till exempel förbindelsepunktskartor, underlag till nybyggnadskartor och relationsritningar.
I rollen ingår också kundkontakt, främst med fastighetsägare som har frågor om var kommunens ledningar ansluter till den privata anläggningen. Du ger ett professionellt och trevligt bemötande och hjälper till att reda ut vad som gäller.
Du kommer få en varierad vecka där vissa dagar är du ute i fält med inmätning/utsättning och kontroller av lägen, till exempel vid nybyggda eller ombyggda delar. Andra dagar arbetar du mer inne på kontoret med att bearbeta mätdata, uppdatera kartor och kvalitetssäkra information samt ta fram underlag till kollegor och projektörer. Vid akuta uppdrag kan du behöva ställa om och åka ut med kort varsel.KvalifikationerKvalifikationer
* Gymnasieutbildning , gärna med teknisk inriktning
* B-körkort
* God datavana
* AutoCAD (krav) du behöver kunna arbeta i AutoCAD i rollen
Meriterande
* Erfarenhet av inmätning/utsättning med GPS/GNSS
* Erfarenhet av arbete med VA-ledningsnät, ledningskartverk eller relationshandlingar
* Erfarenhet av GIS-/kartmiljöer och geodata
Du ska trivas i ett arbete där man gör rätt från början och där kvalitet, struktur och spårbarhet är viktigt. Du gillar kombinationen av att vara ute och mäta och att sedan få in informationen korrekt i ritningar, kartor och underlag.
För oss är det viktigt att du är:
* Är noggrann och metodisk och förstår värdet av att följa rutiner
* Är självständig, men har lätt för att samarbeta med kollegor och andra yrkesroller
* Är flexibel och kan prioritera om när flera uppdrag pågår samtidigt
* Har en serviceinriktad och saklig kommunikation, även när någon annan är stressad
ÖVRIGT
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du gör skillnad varje dag? Välkommen till VME Vi skapar en attraktiv och hållbar framtid.
Våra verksamhetsområden omfattar gator, parker, broar, trafikplanering, gatubelysning, kommunens skogar, vatten och avlopp samt fjärrvärme. Vi planerar, projekterar, bygger och underhåller anläggningar inom verksamhetsområdet samt ansvarar för driften.
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga.
VME har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307860". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Mälardalens Energi och Miljö AB
(org.nr 556668-3586) Arbetsplats
Västra Mälardalens Energi & Miljö AB, VA-avdelningen Kontakt
VA-chef
Elin Granberg Elin.Granberg@vme.se 0221-670650, 0221-670610 Jobbnummer
9766663