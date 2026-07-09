Karriärvägledare till nytt Karriärcenter - Umeå universitet
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Vill du vara med och bygga något nytt – och samtidigt bidra till att studenter hittar sin väg in i arbetslivet och stannar i Umeåregionen?
Nu söker vi en karriärvägledare till ett nyetablerat karriärcenter vid Umeå universitet – ett samarbete mellan Umeå kommun Näringsliv och Studentcentrum vid universitetet. Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Som karriärvägledare blir du en nyckelperson i uppbyggnaden av ett karriärcenter med uppdrag att stärka studenters etablering på arbetsmarknaden och utveckla kopplingarna mellan studenter, universitet och näringsliv.
Du arbetar nära både studenter, kollegor vid Studentcentrum och aktörer inom näringslivet. Uppdraget kombinerar individuell vägledning, utveckling av aktiviteter och relationsskapande arbete.
Tjänsten avser en projektanställning, heltid, från och med 2026-09-01 till och med 2028-05-25.
Exempel på arbetsuppgifter
Ge individuell karriärvägledning och coachning till studenter och nyexaminerade
Stötta studenter i:
karriärval och målbild
CV, personligt brev och LinkedIn
jobbsökarstrategier och intervjuträning
Planera och genomföra workshops, seminarier och event kopplade till karriär och arbetsliv
Arbeta med arbetsgivarkontakter, nätverk och samverkansaktiviteter mellan studenter och näringsliv
Bidra till att utveckla karriärcentrets erbjudande, processer och arbetssätt
Samverka med utbildningar och interna funktioner för att integrera karriärperspektivet i studenternas studietid
Bidra till kommunikation och synlighet för karriärcentret
Tjänsten innebär både operativt arbete i mötet med studenter och ett utvecklingsuppdrag i en växande verksamhet.
Om Umeå universitet och karriärcentret
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 42 000 studenter och en stark profil inom utbildning, forskning och samverkan. Universitetet arbetar aktivt med att stärka studenters koppling till arbetslivet under studietiden.
Det nya karriärcentret etableras som en gemensam satsning mellan universitetet och Umeå kommun. Målet är att:
skapa en tydlig ingång mellan studenter och arbetsgivare
stärka studenters etablering efter examen
bidra till regionens långsiktiga kompetensförsörjning
Karriärcentret blir en mötesplats där vägledning, arbetslivskontakter och aktiviteter samlas – i linje med hur moderna karriärcenter vid universitet fungerar idag.
Du är anställd av Umeå kommun Näringsliv men har din arbetsplats vid Studentcentrum på campus.
Om Umeå – en plats att leva och utvecklas på
Umeå är en snabbväxande universitetsstad med stark framtidstro, ett rikt kulturliv och närhet till naturen. Här finns ett dynamiskt näringsliv, innovativa företag och ett starkt fokus på hållbar tillväxt.
Som karriärvägledare är du med och bidrar till att fler studenter väljer att stanna kvar och bygga sin framtid i regionen.Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom beteendevetenskap, exempelvis studie- och yrkesvägledare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant och likvärdig.
Erfarenhet av vägledning, coachning eller rådgivning
God förmåga att arbeta både självständigt och i samverkan
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift i både svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom högre utbildning eller studentnära verksamhet
Erfarenhet av karriärvägledning eller arbetslivsrelaterat stöd
Erfarenhet av att planera och genomföra workshops eller utbildningsinsatser
Etablerade kontakter inom näringsliv eller offentlig sektor
Erfarenhet av att arbeta i projekt eller utvecklingsuppdrag
Som person är du engagerad, relationsskapande och har ett lösningsorienterat arbetssätt. Du trivs i en roll där du får kombinera struktur och utveckling samt motiveras av att arbeta med människor och bidra till deras utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Möjlighet att vara med och bygga upp en ny verksamhet från grunden
En utvecklande roll i gränslandet mellan universitet, student och arbetsliv
Ett brett nätverk inom utbildning, näringsliv och offentlig sektor
En arbetsplats mitt i en levande campusmiljöÖvrig information
Anställning: Umeå kommun Näringsliv
Placering: Studentcentrum, Umeå universitet
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Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
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901 84 UMEÅ Arbetsplats
Stadsledningskontoret, Näringsliv och platsutveckling Kontakt
Jill Holm Nilsson, Saco jill.holm.nilsson@umea.se 090-166501 Jobbnummer
9997729