Karriär inom försäljning - Vi står för utbildningen

iSales AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-08-06


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Mer än bara ett jobb.
På iSales bygger många sin första riktiga karriär. Här utvecklar du inte bara dina säljegenskaper- du bygger självförtroende, kommunikation och erfarenheter som du kommer ha nytta av hela livet. Många av våra ledare började själva utan erfarenhet. Så frågan är inte om du har jobbat med sälj tidigare, frågan är hur långt du vill gå! Hos oss får du utbildning, coachning och möjligheten att växa på riktigt.
Vi erbjuder:

Garantilön / attraktiv provisionsmodell utan lönetak

Gedigen utbildning och daglig coachning från närvarande coacher

Stora utvecklings- och karriärmöjligheter

Regelbundna team aktiviteter och en stark gemenskap

Tävlingar med attraktiva priser

Moderna och nyrenoverade lokaler på Kungsholmen

Tjänstepension och sjukförsäkring

Vem söker vi?
Du behöver inte ha jobbat med försäljning tidigare- det viktigaste för oss är vem du är. Vi söker dig som:

Är kommunikativ och trivs med att prata med människor

Har en positiv och engagerad inställning

Vill utvecklas inom försäljning

Motiveras av att kunna påverka din egen lön

Talar och skriver svenska obehindrat, engelska är meriterande men inget krav

Kan arbeta heltid, måndag–fredag

Bosatt i Stockholm

Om iSales:
iSales har arbetat med försäljning och kundkommunikation i över 20 år och samarbetar med några av Sveriges ledande aktörer. Vi tror på långsiktig utveckling, nära ledarskap och att skapa en arbetsplats där människor trivs, utvecklas, har kul och når sina mål tillsammans. Hos oss är olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv en självklar del av det som gör teamet starkt.
Plats: Stockholm, Kungsholmen. Tunnelbana: Stadshagen- 3 min promenad från kontoret Omfattning: Heltid- måndag-torsdag 09:30-18:00, fredag 9:30-17:00 Start: Enligt överenskommelse
Ansök redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-02
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7903714-2133661".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
iSales AB (org.nr 559206-0981), https://isales.teamtailor.com
Warfvinges väg 45 (visa karta)
112 51  STOCKHOLM

Arbetsplats
iSales

Jobbnummer
10024335

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