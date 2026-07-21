Karriär inom försäljning - Vi står för utbildningen
iSales AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-21
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Mer än bara ett jobb.
På iSales bygger många sin första riktiga karriär. Här utvecklar du inte bara dina säljegenskaper- du bygger självförtroende, kommunikation och erfarenheter som du kommer ha nytta av hela livet. Många av våra ledare började själva utan erfarenhet. Så frågan är inte om du har jobbat med sälj tidigare, frågan är hur långt du vill gå! Hos oss får du utbildning, coachning och möjligheten att växa på riktigt.
Vi erbjuder:
Garantilön / attraktiv provisionsmodell utan lönetak
Gedigen utbildning och daglig coachning från närvarande coacher
Stora utvecklings- och karriärmöjligheter
Regelbundna team aktiviteter och en stark gemenskap
Tävlingar med attraktiva priser
Moderna och nyrenoverade lokaler på Kungsholmen
Tjänstepension och sjukförsäkring
Vem söker vi?
Du behöver inte ha jobbat med försäljning tidigare- det viktigaste för oss är vem du är. Vi söker dig som:
Är kommunikativ och trivs med att prata med människor
Har en positiv och engagerad inställning
Vill utvecklas inom försäljning
Motiveras av att kunna påverka din egen lön
Talar och skriver svenska obehindrat, engelska är meriterande men inget krav
Kan arbeta heltid, måndag–fredag
Vi tror på mångfald och vet att olika bakgrunder skapar ett starkare team.
Om iSales:
iSales har arbetat med försäljning och kundkommunikation i över 20 år och samarbetar med några av Sveriges ledande aktörer. Vi tror på långsiktig utveckling, nära ledarskap och att skapa en arbetsplats där människor trivs, utvecklas, har kul och når sina mål tillsammans. Hos oss är olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv en självklar del av det som gör teamet starkt.
Plats: Stockholm, Kungsholmen. Tunnelbana: Stadshagen- 3 min promenad från kontoret Omfattning: Heltid- måndag-torsdag 09:30-18:00, fredag 9:30-17:00 Start: Enligt överenskommelse
Ansök redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7903714-2110652". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare iSales AB
(org.nr 559206-0981), https://isales.teamtailor.com
Warfvinges väg 45 (visa karta
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112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
iSales Jobbnummer
10008667