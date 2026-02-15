Karriär inom finans: Bli Försäkringsförmedlare - utan erfarenhet
2026-02-15
Vill du ha en professionell roll där din prestation värderas högt och du får en certifierad utbildning på köpet? Hos Safely i Solna letar vi efter nästa generation förmedlare som vill växa i en trygg bransch, bygga ett starkt CV och utvecklas tillsammans med drivna kollegor.
Vi satsar på din potential Vi tror att din inställning och personlighet är viktigare än vad som står på ditt CV. Därför kräver vi ingen tidigare erfarenhet - vi ger dig expertisen, licensieringen och coachningen du behöver för att bli ett proffs inom finansbranschen.
Dina förmåner hos oss
Certifierad utbildning: Vi bekostar din försäkringslicens. Du blir certifierad direkt hos oss - en mycket stark merit för din framtida karriär inom finanssektorn.
Lön som motiverar: Vi erbjuder en trygg grundlön i kombination med en prestationsbaserad. Du styr din egen inkomst genom din professionalism och dina resultat.
Kvalitativa kundkontakter: Du arbetar med uppvärmda leads och kunder som redan visat intresse för våra produkter. Ingen "kall" försäljning.
Karriärvägar: Vi satsar på intern rörlighet. För dig som visar framfötterna finns stora möjligheter att avancera mot ledande roller inom bolaget.
Modern miljö i Solna: Vi sitter i fräscha lokaler med ett team som värdesätter gemenskap, högt i tak och professionell utveckling.
Vem söker vi?
Vi lägger störst vikt vid att du är målmedveten och har rätt inställning. Vi söker dig som:
Är kommunikativ och trivs med att bygga förtroendeingivande relationer över telefon.
Triggas av att arbeta mot tydliga mål och se resultat av ditt arbete.
Söker en seriös arbetsplats som prioriterar din personliga utveckling.
Om rollen
Som försäkringsförmedlare agerar du rådgivare och hjälper kunder att teckna rätt skydd vid t.ex. sjukdom eller olycksfall. Du får en gedigen introduktion och löpande coachning från start, så du behöver inte vara expert från dag ett.
