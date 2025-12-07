Kärnkraft: Mekanikkonstruktör och uppfinnare till Manipulatorutveckling
2025-12-07
Vill du göra världen till en säkrare plats? Vår vision är att genom innovativa tjänster skapa trygghet på vägen, i hemmet och på jobbet. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare kommer du att ha kul på jobbet. Till DEKRAs sektion Design & Konstruktion inom affärsområdet Mekaniserad Provning söker vi nu en konstruktör med ca 10 års erfarenhet av CAD-konstruktion och prototypframtagning till vår verksamhet i Solna.
DEKRA är ett globalt företag som levererar tjänster inom bland annat avancerad och mekaniserad oförstörande materialprovning med fokus på säkerhet. Materialprovningen utförs med hjälp av manipulatorer i form av robotar eller stationära system. Robotsystemen utvecklas och byggs av DEKRA i Sverige för fjärrstyrd inspektion av områden och komponenter som inte är åtkomliga på annat sätt, vilket ofta innebär att systemen är unika för varje uppdrag och projekt.
Merparten av kunderna för dessa tillämpningar är kärntekniska anläggningar, där robotiserade applikationer skapar stort värde och samhällsnytta.
Tjänsten
Som mekanikkonstruktör inom mekaniserad provning på DEKRA ingår du i ett vasst team bestående av mekanik- och elkonstruktörer samt systemutvecklare och finmekaniker. Du designar, konstruerar, monterar och testkör de manipulatorer som vi skapar i utvecklingsfasen, för att sedan genomföra siteinsatsen ute hos kunden som normalt pågår i ca 10 dagar. Vi arbetar nära provningsspecialister och projektledare i små och stora utvecklings- och provningsprojekt. Alla i projektteamet är lika viktiga för slutresultatet och engagemang, ansvarstagande och närvaro är nödvändiga faktorer för gruppens framgång.
Arbetet är fritt, omväxlande och kreativt och du har i din roll möjlighet till stor inverkan på utrustningarnas funktioner och utformning. Vi brukar säga att man gärna får vara både uppfinnare och entreprenör för att passa in i gruppen.
Vi arbetar främst med material som rostfritt, aluminium, och POM-plaster där vi konstruerar för fräsning eller svarvning av våra detaljer, men även plåtberedning kan förekomma. Även om vi utför en hel del tillverkning i vår egen prototypverkstad lägger vi till stor del ut vår tillverkning på underleverantörer så du har lätt för att hålla i kontakter med underleverantörer, förhandla priser, lägga beställningar samt utföra mottagningskontroll och återkoppling till leverantören.
Projekten innebär ofta ett nära samarbete med dina kollegor på DEKRA i Sverige och ibland internationellt. Avdelningen finns utspridd över hela Sverige med den största gruppen placerad i Solna. Våra uppdrag innebär resor både inom Sverige och internationellt, oftast i perioder om 1-2 veckor per tillfälle. Normalt förekommer cirka 20-50 resdagar per år, vissa år färre och undantagsvis fler.
Vem är du?
Du är en positiv, energisk konstruktör med stor teknisk förståelse, kreativitet och framförallt uppfinnigsrikedom. Du har förmågan att hitta lösningar på problem där andra kör fast. Du bidrar med din erfarenhet och ger rekommendationer för att förenkla, förbättra och kostnadseffektivisera tillverkning och montering.
Du har sannolikt erfarenhet av, eller ett stort intresse för, tillverkningsarbetet och gillar att vara aktiv i hela kedjan från konstruktion till modifieringar och slutmontering i vår egen verkstad för att till sist utföra testning av din och teamets konstruktion. Har du intresse och/eller kunskap inom mekatronik, programmering eller elektronik är detta mycket meriterande. Erfarenhet från oförstörande provning är ett plus men inget krav.
Du använder obehindrat något av de stora konstruktionsverktygen. Vi arbetar i Solid Works.
Du är kvalitetsmedveten och sätter säkerheten främst. Våra manipulatorer måste vara driftsäkra och hållbara då de ofta används i känsliga miljöer med högt ställda krav från kunder och myndigheter.
B-körkort är ett krav, likväl som goda kunskaper i svenska och engelska. Du behöver vara ostraffad och kommer genomgå myndighetskravställd säkerhetsprövning.
Välkommen med din ansökan!
