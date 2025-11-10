Kärltvättare i Stockholm - vi växer och behöver dig
2025-11-10
Tycker du om att jobba fysiskt, hålla tempo och leverera rent på riktigt?
Vi söker kärltvättare som vill växa med oss när vi skalar upp i Stockholm.
Uppdraget
Tvätta och fräscha upp sopkärl och underjordiska behållare enligt planerade rutter.
Säkerställa hygien och trivsel för våra kunder - bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och offentliga miljöer.
Sköta enkel daglig tillsyn av fordon/utrustning och dokumentera i app.
Du är
Praktiskt lagd, gillar ordning och gillar när det blänker rent.
Punktlig, ansvarsfull och trevlig i kundmötet.
Behärskar svenska i tal och skrift samt har B-körkort (krav).
Vi erbjuder
Betald introduktionsutbildning - vi lär dig allt du behöver.
Startlön ca 29 500 kr/månad för ny medarbetare.
Tillsvidare, heltid dagtid, provanställning 6 månader.
Kollektivavtal, trygga villkor och bra arbetskläder/utrustning.
Ett lag som hjälper varandra och firar resultat.
Plats: Stockholm.
Start: Så snart som möjligt.
Ansök
Ansök genom att skicka ditt CV + kort text om varför du tycker om fysiskt arbete utomhus och vad som lockar med den här tjänsten. Märk ansökan "Kärltvättare Stockholm".
Ansökan mailas till:nicole.s@specialrengoringar.se
(Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag.) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: nicole.s@specialrengoringar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kärltvättare Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VRS Mitt AB
(org.nr 556602-2132), https://specialrengoringar.se/
Kaminvägen 2 (visa karta
)
176 77 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Grundare & VD
Frans Kristian Skibdal kristian@specialrengoringar.se 070-424 12 70 Jobbnummer
9596357