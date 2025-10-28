Karlslundsskolan söker en musiklärare på 50 %
2025-10-28
"Hos oss på Karlslundsskolan är trygga och glada barn samt idrott och hälsa grunden för livslång kunskap"
Delar du också denna vision kanske du är rätt person för oss! Vi söker nu en musiklärare på 50 % för en tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning i 6 månader.
Du kommer vara ansvarig för planering, genomförande och bedömning i ämnet musik för åk 1-6 och ingå i ett arbetslag med andra lärare. Alla musiklektioner bedrivs i halvklass. Som pedagog på Karlslundsskolan är man en engagerad, tydlig och uppmuntrande vuxen som tar till vara på elevernas förmågor.
Under läsåret 2025/2026 går det 194 elever på skolan tillsammans med 30 personal. Skolan ligger på väster i Örebro nära Hästhagen och Rosta gärde och är en friskola som drivs av Karlslunds IF FK. Karlslundsskolan har elevens lärande och hälsa i fokus genom vår profil idrott och hälsa, vilken genomsyrar elevernas och personalens skoldagar på olika sätt. Vi har bl.a. pulsträning och rörelsepauser för eleverna samt regelbunden personalfrukost och möjlighet till ledarledd träning för personalen. En av våra lärare har delad tjänst som profilutvecklare för att driva vår profil framåt. Titta gärna in på vårt Instagramkonto #piggareklassrum för att se mer om hur vi arbetar med vår profil.
På vår skola finns nära och förtroendefulla relationer mellan lärare och elev, ett tydligt ledarskap och en samsyn hos personalen där rörelse är en naturlig del av livet. Pedagoger som arbetar på Karlslundsskolan är:
• engagerade och tar till vara på elevernas idéer och förslag
• flexibla, positiva och pålitliga
• har höga krav på sig själva och sina kollegor
• använder rörelse och hälsa som ett naturligt inslag under skoldagen
• är vana att arbeta digitalt
• arbetar aktivt med skolans lärplattform InfoMentor
• skapar en trygg miljö med tillåtande klimat
• sätter tydliga mål och gränser
• ger lagom stora utmaningar
• ger uppmuntran och stöd
• ser positivt på samarbete mellan hem och skola
Vi ser gärna att du förutom lärarexamen har ett stort intresse för idrott och hälsa.
Vill du vara med i vårt härliga gäng är du välkommen att söka arbete hos oss! Skicka din ansökan till elenor@karlslundsskolan.se
senast den 19/12 2025. Intervjuer sker fortlöpande.
Arbetsgivare KARLSLUNDS IF:S FOTBOLLSKLUBB GRINDGATAN 1 70345 ÖREBRO. Mer information på www.karlslundsskolan.se.
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
E-post: elenor@karlslundsskolan.se Arbetsgivarens referens
Grindgatan 1
703 45 ÖREBRO Kontakt
Rektor
Elenor Nordén Karlsson elenor@karlslundsskolan.se 073-6878925 Jobbnummer
