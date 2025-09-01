Karlskoga Energi & Miljö söker en VA-tekniker till rörnät
2025-09-01
Vill du vara med och arbeta med ledningsförnyelse i Karlskoga? Är du en självständig person med ett stort driv och tidigare erfarenhet av rörläggning? Då kan du vara den vi söker!
Vår VA-verksamhet består av ett vattenverk, rörnät och reningsverk.
Vi sköter dricksvattenförsörjning och avloppsrening i Karlskoga. Ett gott dricksvatten av hög kvalitet levereras från vattenverket vid Gälleråsen. Avloppet från våra bostäder, industrier och institutioner renas sedan vid avloppsreningsverket i Aggerud.Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
I rollen som VA-tekniker arbetar du övergripande med drift och underhåll av vatten- och avloppsnätet i Karlskoga. En stor del av arbetet går ut på att arbeta i projekt med ledningsförnyelse. Annat arbete inom andra delar av vår VA-verksamhet kan också förekomma. Jobbet utförs både självständigt och tillsammans med andra.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Arbete i VA-projekt
- Drift och underhåll av VA-ledningsnät med tillhörande objekt
- Felavhjälpning vid t.ex. avloppsstopp, vattenläckor, spilledningsläckor och LTA-stationer
- Vattenavstängningar
- Ventilbyten
- Direktkontakt med entreprenörer och kunderOm företaget
Vi är det lokala energibolaget i Karlskoga med cirka 200 medarbetare och en tydlig vision: Tillsammans ska vi bli Sveriges mest hållbara företag.
Vi arbetar brett - från värme, el, ånga och biogas till vatten, avlopp, återvinning, renhållning och stadsnät. Genom våra cirkulära affärer vill vi skapa ett hållbart samhälle och en levande ort - både idag och för kommande generationer.
Hos oss får du en arbetsplats med starkt samhällsengagemang, trevliga kollegor och goda möjligheter till utveckling. Vi värnar om balansen mellan arbete och fritid och erbjuder bland annat:
- Friskvårdsbidrag och fria friskvårdsaktiviteter
- Arbetstidsförkortning
- Slopat karensavdrag vid sjukdom
- Gratis laddning av elbil
- Förmånlig ersättning vid föräldraledighet
Vem är du?
Vi ser att du som söker har tidigare erfarenhet av rörläggning och/eller utbildning inom anläggning. Andra krav för tjänsten är god datavana samt B-körkort. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande arbete samt om du innehar BE-körkort, Heta arbeten, Arbete på Väg nivå 1+2 eller spräckkort.
Som person är du ansvarstagande, självgående och engagerad i ditt arbete. Du behöver också vara flexibel och ha en god samarbetsförmåga.
Mer information och ansökan
Arbetstiden är förlagd till dagtid och beredskapstjänstgöring ingår. Tjänsten är tillsvidare och vi tillämpar sex månaders provanställning.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Robert Nilsson, Driftchef rörnät, på robert.nilsson@karlskogaenergi.se
.
Välkommen med din ansökan!
Karlskoga Energi & Miljö är en kommunal verksamhet. Det innebär att din ansökan blir en offentlig handling när den kommit till oss och vi kan därför inte hantera ansökningar med sekretess. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
Karlskoga Energi och Miljö AB
