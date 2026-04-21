Karlshamns Montessoriskola söker förskollärare för längre vik
2026-04-21
Välkomna till den lilla förskolan med det personliga mötet! Förskolan har två avdelningar med barn i åldern 1-3 och två avdelningar med ålder 3-5. För närvarande har vi cirka 60 barn i vår förskola.
Inom Montessoripedagogiken anser man att det är viktigare för människan att hitta det bästa inom sig själv än att vara bäst jämfört med andra.
Barn är av naturen vetgiriga. De har en spontan lust att utforska världen - att lära sig leva. När man har lust att lära, då går det lätt. Praktiska och teoretiska uppgifter varvas med enskilt arbete och grupparbete.
Under samlingsstunderna pratar vi om olika ämnen som djur, miljöfrågor, barn i andra länder samt tar upp olika teman. Vi är ute varje dag och gör utflykter i skogen varje vecka.Vi använder oss av ett arbetssätt, struktur och förhållningssätt som stödjer montessoripedagogikens tankar och metoder.
Den person vi söker kommer att arbeta med barn i åldern 3-5 tillsammans med ett arbetslag. Är du inte montessoriutbildad, vill vi att du har intresse av att arbeta med och lära dig mer om pedagogiken och vårt arbetssätt. Vi ser gärna att du har kunskaper inom NPF.
Som person är du bra på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och för att vara framgångsrik i arbetet krävs att du är flexibel i ditt arbetssätt. Du är tydlig i din kommunikation och kan lätt skapa kontakt med både barn och vuxna.
Tillträde 2026-08-10
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
E-post: jessica.schultz@karlshamnmontessori.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlshamns Montessori-Skola- Ekonomisk Fören
Strömmavägen 28 (visa karta
)
374 32 KARLSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlshamns Montessori-Skola Ek Fören Kontakt
Rektor
jessica Schultz jessica.schultz@karlshamnmontessori.se Jobbnummer
