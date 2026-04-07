Karlshamn smådjursklinik söker en till veterinär!
2026-04-07
Vi på Karlshamn smådjursklinik söker en till kollega!
Vi är en mellanstor privatägd veterinärklinik i Karlshamn - en precis lagom stor stad mitt i Blekinge. Här finns både högskola, gamla kulturkvarter och närhet till naturen, med vacker skärgård och stora bokskogar.
På vår klinik jobbar i dagsläget fyra veterinärer och 6 sköterskor, men vi känner ett behov av att vara ytterligare en veterinär! På vår klinik finns mycket kompetens! Vi har en ögonspecialist, en veterinär med vidareutbildning inom dermatologi, en mkt duktig tandveterinär, en veterinär med stor erfarenhet och utbildning inom ultraljud. Dessutom gör vi det mesta inom dagvårdskirurgi.
Vi söker i första hand en erfaren kollega, med inriktning mot kirurgi och tandoperation. För rätt person, till exempel om du har anknytning till Blekinge, är även du mindre erfarenhet intressant! Du som söker jobb hos oss har goda möjligheter att utvecklas genom erfarenhetsutbyte på arbetsplatsen. Är du nyutexaminerad så kommer att få en gedigen bred upplärning. Dessutom ser vi till att skicka vår personal på regelbunden fortbildning!
Vi har en familjär och gemytlig stämning på kliniken och är övertygade om att personalen är vår viktigaste resurs. Vårt arbetsklimat genomsyras av ömsesidigt förtroende och beroende på vem du är utformar vi en tjänst med förmåner som passar dig. Kanske är det extra semester, kortare arbetsdagar eller ett lugnare arbetstempo som är viktigast för just dig?
Beroende på vem du är vad vad du brinner för så finns möjlighet att anpassa tjänsten. Till exempel mot kirurgi, tandoperationer eller mer medicinska utredningar.
Vi håller till i nyrenoverade lokaler, ritade efter våra önskemål om bra arbetsytor och med en planlösning som ger ett bra workflow. Kliniken är fullt utrustad med idexx-labb, direkt-digital röntgen, operationssal, tandröntgen, stationärvårdsstall för dagvård samt ultraljud.
Vi som står bakom kliniken är två veterinärer som i många år drivit en framgångsrik smådjursklinik i Ronneby. Sedan två år tillbaka driver vi även Karlshamn smådjursklinik. Klinikerna har ett tätt samarbete, vi skickar ofta patienter mellan klinikerna, och du får gärna dela din tjänst mellan de båda arbetsplatserna.
Vid frågor, tveka inte att kontakta Josefin Molin Björkdahl på 070-866 37 75 eller josefin@karlshamnvet.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: Josefin@karlshamnvet.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Offerkällevägen 5
374 50 ASARUM
Karlshamn Smådjursklinik AB
Josefin Molin Björkdahl josefin@karlshamnvet.com 0708663775
