Kära Biståndshandläggare inom Äldre eller LSS, är det oss du söker?
2026-04-16
Vi söker personer med minst 3 års erfarenhet av myndighetsutövande biståndshandläggning inom både Äldre och LSS. Vi ser en stor ökning av behov av just dessa kompetenser och söker dig som vill använda dina kunskaper till att gör skillnad på riktigt .
Har du någon av dessa kompetenser i ryggsäcken, är självgående och känner att du vill få bidra i ditt arbetsliv? Då kanske du vill testa på yrket som Socionomkonsult?
I rollen som konsult kommer du in och avlastar enheter som är i stort behov av extra hjälp och får göra skillnad, både för den befintliga personalen och för klienterna. Konsulterna är direkt avgörande för att många av Sveriges kommuner ska kunna fungera optimalt - det kan rör sig om att man har svårt att rekrytera, har tillfälliga toppar i ärenden eller sjukskrivningar och föräldraledigheter som gör att man behöver tillfällig personal. Vi har Socionomuppdrag över hela Sverige - detta är en generell annons som riktar sig mot dig som är nyfiken på att ta uppdrag framåt.
Vi ser att i denna utmanande arbetsmarknad är det många som även tillfälligt hoppar in som konsult under tiden de söker fasta tjänster - och på så sätt ger sig själva större chans till arbete, både kortsiktigt och långsiktigt.
Din erfarenhet:
Socionomexamen eller likvärdig
Minst 3 års erfarenhet av myndighetsutövning
God kunskap av datorsystem
God kunskap av relevant lagstiftning
Kunna prata och skriva på flytande svenska
Låter detta intressant för dig? Ansök genom att skicka ditt CV eller göra en intresseanmälan på vår hemsida (https://sbsverige.se).
Vi ser fram emot att starta en dialog med dig!Om företaget
Socionombemanning Sverige är en del av huvudbolaget Vårdbemanning Sverige. Vårdbemannning Sverige startade sin verksamhet 2014 och är idag Sveriges näst största bemanningsföretag inom hälso-, sjukvård- och social omsorg. Sedan 2019 har vi utsetts till ett av landets Gasellföretag av Dagens Industri, och utmärker oss som ett av landets snabbast växande företag.
Vi är ett välmående företag med stabil ekonomi, något som vi tycker är viktigt att nämna för din trygghet. Vi är även stolta över att kunna berätta att våra konsultchefer har varit på bolaget länge, i snitt 7 år, och besitter därmed stor kompetens av bemanning. Vi som arbetar på Socionombemanningen har mångårig erfarenhet från arbetet med bemanning av socionomkonsulter över hela Sverige. Vi är ett härligt gäng som tror på att arbeta värderingsstyrt med fokus relationer, ärlighet och att hjälpa.
Så fungerar det
Det första steget till att arbeta som konsult via oss är att vi startar en profil på dig i vårt verksamhetssystem. Vi börjar med ett initialt telefonsamtal där vi får veta mer om dig och din bakgrund, samtidigt som du får svar på alla dina frågor om oss och om hur konsultyrket fungerar. Vi behöver även ett antal handlingar från dig för att kunna starta en profil i vårt system, exempelvis CV och examensbevis.
Denna profil använder vi sedan för att matcha dig till, och komma med förslag om, relevanta uppdrag som passar din bakgrund och önskemål. Tycker du att det låter som ett intressant uppdrag kommer vi överens om ersättning och pratar ihop oss om övriga viktiga parametrar. Som konsult kan du både fakturera via ditt eget bolag, eller arbeta löntagare och få din lön varje månad precis som vanligt. Vi är alltid överens om alla delar innan vi skickar en presentation av dig till vår uppdragsgivare - det är alltid Du som väljer vad du är intresserad av. Du ska alltid känna dig trygg i varje steg av processen.
När du är ute och arbetar på ditt uppdrag via oss har du kontinuerlig dialog med din närmsta kontaktperson hos oss, som vägleder och stöttar dig genom uppdraget från början till slut. Vi sätter stort värde på att vara tillgänglig för dig. Du kan alltid nå oss på telefon eller mejl när du behöver. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: socionom@vbsverige.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vårdbemanning Sverige AB
(org.nr 556980-9378)
För detta jobb krävs körkort.
Socionombemanning Sverige socionom@vbsverige.se
