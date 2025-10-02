Kapitaltäckningsexpert till Finansinspektionen
Har du arbetat med finansiella regelverk och är intresserad av kapitaltäckningsrelaterade frågor inom bankområdet? Sök det här jobbet hos oss på Finansinspektionen (FI)!
Om jobbet
Enheten Kapital och redovisning, inom Finansiella risker, ansvarar för tillsyn av bankers kapitalbas samt utveckling av regler kring kapital, konsolidering och kapitalbuffertar. Gruppen följer också den internationella regelutvecklingen inom kapitaltäckning generellt. Vi samarbetar mycket med andra delar av myndigheten och andra intressenter.
Som kapitaltäckningsexpert är du med och bidrar i de flesta av gruppens ansvarsområden, både inom tillsyn och regelgivning. Du utvecklar det löpande tillsynsarbetet och är med och granskar bankernas kapitalbas. Du deltar även i gruppens arbete med att utveckla reglerna för exempelvis kapital, konsolidering och kapitalbuffertar. Gruppen följer också den internationella regelutvecklingen inom kapitaltäckning generellt. Dessutom driver du självständigt egna projekt och samarbetar med andra experter.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• har akademisk examen inom ekonomi, juridik eller liknande område
• har relevant erfarenhet av arbete med bankrelaterade eller tillsynsrelaterade regelverk exempelvis från finansmarknadsområdet, myndighet eller liknande
• uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har akademisk examen med inriktning mot redovisning och/eller finansiell ekonomi
• har praktisk arbetslivserfarenhet av kapitaltäckningsregelverket och frågor inom exempelvis kapitalbas, buffertar, MREL och kreditrisk
• har kunskap om bankers kapitaltäckningsregelverk generellt och särskilt inom områden som kapitalbas och kapitalbuffertar samt erfarenhet av kapitaltäckningsrapportering (corep).
Om dig
I det här jobbet behöver du
• bidra till ett gott samarbete
• planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• ha en god analytisk förmåga och kunna lösa komplexa uppgifter
• ta egna initiativ.
FI bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis. Vi använder urvalsfrågor för en objektiv bedömning på lika villkor och du kan på så vis enkelt söka tjänsten.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform: Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Kontaktperson: Maria Blomberg, Enhetschef, 08-408 98179
