Kapacitetsstödjare/utvecklingssekreterare till Grundskoleförvaltningen
2026-03-20
Ref: 20260606 Publiceringsdatum2026-03-20Dina arbetsuppgifter
Är du en nyfiken person som brinner för skolutveckling och vill stötta skolorna i deras utvecklingsarbeten? Då kan du vara den vi söker!
Till enheten Skolnära stöd och utveckling söker vi nu en Kapacitetsstödjare som kommer att vara en nyckelperson i samordningen av förvaltningens pedagogiska och didaktiska stöd till skolorna. I uppdraget som kapacitetsstödjare ger du skolorna sammanhängande stöd och utmaning i deras eget kapacitetsbygge. Du har en samordnande roll och ansvarar för att insatser planeras, genomförs och följs upp.
Avdelningen tar just nu fram en modell för att uppnå en mer sammanhållen styrning för det verksamhetsnära stödet och säkerställa ett adekvat stöd till skolor med särskilda utmaningar. Kapacitetsstödjarna kommer här att ha en viktig roll i samordningen av stödet. I rollen ingår även att delta vid de kvalitetsdialoger som hålls mellan huvudman och rektor.
Kapacitetsstödet ska bidra till att generera varaktig systematik i skolornas utvecklingsarbete.
Du kommer att vara placerad i sektionen Ledarskap och organisation. Som kapacitetsstödjare ingår du en arbetsgrupp med andra kapacitetsstödjare, och i uppdraget ingår att dela kunskap och insikter i ett gemensamt lärande för att kunna stödja skolorna på bästa sätt.
Vi förväntar oss att du håller dig uppdaterad med aktuell forskning inom ditt område och om framgångsfaktorer för skolutveckling.Kvalifikationer
Du som söker har en akademisk utbildning om minst 180 hp. För tjänsten krävs lång erfarenhet av att leda andra och goda resultat av arbete med skolutvecklingsprocesser. Det är meriterande med rektorserfarenhet och att ha lett utvecklingsarbete inom skolan som gynnar kollektivt och kollegialt lärande och som lett till goda resultat för eleverna. Att ha genomgått den statliga rektorsutbildningen samt annan ledarskaps- eller processledarutbildning ser vi som meriterande.
Du behöver ha god kunskap inom systematiskt kvalitetsarbete utifrån skollag, läroplan och andra skolförfattningar samt bred kompetens inom grundskolans olika delar. Som kapacitetsstödjare har du vana och erfarenhet av att arbeta processinriktat och med en god processledarkompetens. För uppdraget krävs en mycket god kommunikativ förmåga, muntlig såväl som skriftlig.
Om arbetsplatsen
Sektionen för ledarskap och organisation är en sektion, organisatoriskt förlagd inom grundskoleförvaltningens enhet Skolnära stöd och utveckling. Sektionen arbetar med att samordna och genomföra insatser till förvaltningens verksamheter med fokus på ledarskap och organisation samt undervisningens kvalitet.
Enheten för skolnära stöd och utveckling har som huvuduppdrag att planera, genomföra och följa upp det skolnära stöd- och utvecklingsarbetet. Enheten stödjer förvaltningens alla delar med process- och utredningsstöd samt arbetar med samordning av större insatser och projekt som är riktade mot skolor. Enheten stöttar chefslinjen med utvecklings- och utredningsuppdrag inom ramen för utbildningschefernas funktionsområden. Här organiseras och samordnas också avdelningens övergripande administration.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Malmö stad Kontakt
Sektionschef
Frida Harrysson frida.harrysson@malmo.se +46 707 72 53 12
9811138